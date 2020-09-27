«Видела вертолет, но не успела добежать»: В Омской области завершены поиски пропавшей грибницы

Фото: «Лиза Алерт»

«ВЕТЕР ТАКОЙ, ЧТО НЕ МОГЛИ ПОДНЯТЬ БЕСПИЛОТНИК»

Счастливо закончилась история с поисками 39-летней Ольги Шель. 23 сентября она пошла за грибами в лес возле деревни Орловка Саргатского района и не смогла выбраться оттуда.

Женщина почти двое суток провела в холодном лесу, под ледяным дождем и пронизывающим ветром, но смогла выжить ради своего ребенка.

Вот, что рассказывают о ходе ее поисков волонтеры из отряда «Лиза Алерт»:

– Заявка на поиск Ольги Шель поступила нам днем 24 сентября от полиции, – вспоминают поисковики. – На тот момент Ольга была в лесу уже около суток. Вы же помните ту «чудесную» погоду 24 числа, когда из дома даже выходить не хочется? А кто-то в это время замерзал в лесу и не мог выбраться. Поэтому времени на раздумья не было – сбор был объявлен сразу, так как дорога до места поиска, по нашим расчетам, занимала около трех часов. На месте нас ждала очень грустная вымирающая деревушка Орловка, температура воздуха +6 (ночью +2 ) , моросящий дождь, и «легкий бриз» 10 м/сек, который не то что беспилотник не давал поднять, он сносил звук так, что работа на отклик превращалась в лотерею. И лес «мечта поисковика» – необъятный, с болотами, буреломами и густым подлеском. Бинго.

«В МОКРОМ ЛЕСУ ПОИСК НА ГОЛОС – ЛОТЕРЕЯ. НАМ НЕ ПОАЕЗЛО»

Поисковики объясняют, что в мокром лесу при сильном ветре звук разносится по непредсказуемой траектории. Уже после Ольга Шель расскажет: слышала, что ее ищут, но не понимала, откуда доносятся звуки голосов и не знала, куда идти. Видела она, и как сел на пашне неподалеку отправленный на ее поиски вертолет. Но не успела до него добраться – за время скитаний по бурелому женщина повредила ногу.

– Середина рабочей недели предполагает, что работать беспрерывно несколько суток может не получиться, – говорят волонтеры «Лиза Алерт». – Нас встречают сотрудники местной полиции, и мы вместе проверяем те свидетельства, которые есть на настоящий момент. А есть у нас предполагаемая точка, где Ольгу видел сосед по деревне. Для лесного поиска – большое благо. Это задает нам направление. Разбиваемся на группы, получаем задачи, уходим в лес. Задач много, людей мало, значит работать без перерыва до утра. Мы исходим из гипотезы, что Ольга жива и может откликаться. Поэтому «прокрикиваем» лес каждые 100-200 метров. За ночь группы услышали только один подозрительный звук, и тот на поверку отказался голосом странной неспящей птички. Пора ехать на работу. На душе скребут кошки.

Но в полдень 25 сентября, когда надежда найти пропавшую живой стала почти призрачный, Ольгу обнаружили. Женщина, собрав последние силы, смогла выбраться на звук выстрела.

– В 12.08 старший на месте от «ЛизаАлерт» получает SMS от спасов: «Найдена, жива!». Поочередно начинают приходить сообщения от всех задействованных в поиске служб: «Найдена, живая!», «Найдена, вышла на звук выстрела!». Сказать, что мы плясали от радости – ничего не сказать. И не потому, что можно не возвращаться в этот «чудесный» лес в эту «чудесную погоду». А потому что человек живой. Потому что у ребенка есть мама, а у мужа – жена. А у нас еще один пример того, что жажда жизни творит чудеса.

Сейчас Ольге предстоит долгий восстановительный период. У нее сильное переохлажление. Однако самое страшное уже позади. После спасения женщина сказала, что никогда в жизни ноги ее больше в лесу не будет.