Омичи, жестоко убившие Илью Лукашевича из-за подержанного авто, не смогли обжаловать приговор

Юрий Десятов и Ирина Иванова жестоко расправилась с выручившим их водителем.

На прошлой неделе в Новосибирске рассмотрели дело омичей Юрия Десятова и Ирины Ивановой, которые добивались смягчения вынесенного им приговора. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение об их наказании без изменения.

Напомним, парочка отморозков из Калачинска мечтала перебраться в Санкт-Петербург. В качестве «стартового капитала» они сначала вынесли из строительного магазина сейф. Но там оказалось 190 тысяч рублей. Любовники посчитали, что этого не хватит на осуществление их планов. В апреле прошлого года они решились на более тяжкое преступление.

Они остановились на обочине Красноярского тракта, изображая, что в машине закончился бензин. Оказавшийся в тот момент на дороге Илья Лукашевич не смог проехать мимо людей, попавших в беду, и поплатился за это жизнью.

Десятова и Ивановна расправилась с ним из-за его старенькой иномарки, а тело столкнули в канаву неподалеку.

После этого убийцы скрылись в Новосибирске. Иванову поймали там почти сразу – она сама вышла к угнанному авто, где ее уже ждали полицейские. Десятова объявили в розыск и через время также задержали.

В итоге по решению суда Юрия Десятова приговорили к 23, а Ирину Иванову к 12 годам лишения свободы.

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Появилась ясность в запутанной истории гибели Ильи Лукашевича. Напомним, 26-летний омич пропал вечером 2 мая. Он уехал с работы, собирался заскочить в гипермаркет за продуктами и перестал выходить на связь. Несколько дней молодого человека искали полицейские и волонтеры. А 6 мая в канаве на обочине Красноярского тракта нашли труп с пробитой головой. Родные опознали Илью. Рядом с телом обнаружили окровавленный домкрат и чей-то кнопочный сотовый. Смартфон самого Ильи и его «Хонда» пропали. ( Далее...)