«У всех заключенных и администрации хорошие отношения»: В омском УФСИН настаивают, что смерть авторитета Кахи Гальского была естественной

Кахабер Парпалия (Каха Гальский). Фото: © Кадр из видео YouTube

Омск в последнее время все чаще оказывается в центре внимания из-за негативных событий, которые происходят в регионе.

Очередной инцидент случился в четверг, 24 сентября. В омском СИЗО-1 внезапно скончался 45-летний вор в законе Кахабер Парпалия. В криминальном мире он известен как Каха Гальский.

По информации издания «Прайм Крайм», свою криминальную карьеру Парпалия начал на рубеже 1980-90-х как борсеточник, а уже в 24 года стал одним из самых влиятельных воров в законе. Другой известный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) настолько ему доверял, что после своего заключения в колонию в 2016 году передал ему на хранение общак. То есть, с этого момента Парпалия, вероятно, управлял всеми финансами российского криминального мира.

Каху Гальского неоднократно задерживали, но он ни разу не попадал в колонию. Реальное лишение свободы получил по незначительному, казалось бы, делу: при обыске машины сотрудники ФСБ нашли у него пакетик с 8 граммами кокаина.

Осужденного этапировали в Омск. По информации СМИ, отбывать первое наказание в городе, который считается «красным» (все неформальные аспекты жизни заключенных находятся под полным контролем тюремной администрации. – Прим. авт.) как наш, фактически равно смертному приговору. Впрочем, не исключено, что все это художественный вымысел коллег для усиления драматизма ситуации.

Тем не менее, собственно до колонии Каха Гальский так и не доехал. Вор в законе умер в омском изоляторе – по предварительным данным, от инсульта. Вот, что об этом говорится в официальном сообщении регионального УФСИН:

– 24 сентября 2020 года около 18.15 в СИЗО-1 УФСИН России по Омской области без признаков жизни обнаружен осужденный Парпалия К.З., 1975 года рождения. Сотрудниками медицинской службы учреждения и бригадой скорой медицинской помощи были проведены реанимационные мероприятия. Результата они не принесли, была констатирована биологическая смерть осужденного. Прибывшая на место оперативно-следственная группа телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружила. Предварительная причина смерти: внезапная коронарная смерть, тромбоэмболия легочной артерии. По данному факту проводится доследственная проверка.

«Комсомолка» обратилась за более подробным комментарием в УФСИН.

– Виталий Алексеевич, здравствуйте. Я к вам за подробностями о смерти Кахи Гальского. Наверное, у вас сейчас серьезные сложности возникли из-за этого инцидента? – спросили мы у начальника пресс-службы региона Виталия Рохмистрова.

– Да я уж догадываюсь, что не по поводу нашей выставки работ заключенных. А она, между прочем, очень интересная. Почему должны возникнуть сложности?

– В СМИ пишут, что Гальский – непростой какой-то человек, король воровского мира.

– Титулы придумывают люди. Для исправительного учреждения он обычный заключенный. Да, по факту случившегося начата доследственная проверка.

– Подскажите, как он себя вел в Омске, может, какие-то конфликты были с администрацией или другими сидельцами?

– У нас между всеми заключенными и администрацией хорошие отношения.

– Все мы помним недавний бунт в ИК-6...

– Это был исключительный случай, сейчас ситуация полностью нормализовалась. Да и сложно что-то сказать о человеке, который только недавно прибыл в Омск, он в колонии в итоге ни дня не пробыл.

– А в его медкарте были какие-то пометки о состоянии здоровья? Может, врачи уже раньше обнаруживали у него какие-то проблемы?

– Медицинскую информацию я не имею права разглашать. Но удивляться тут нечему. К сожалению, смерть относительно молодого мужчины сейчас не редкость. У нас и заключенные, и даже сотрудники внезапно умирают в таком же возрасте.

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