Рыцарские доспехи, ножи и старинное оружие, воспроизведенное омскими зеками, показали в Москве

Фото: 55.fsin.gov.ru

На выставку в Москву привезли работы заключенных из 12 регионов страны. Омичи представили как сувениры – холодное и огнестрельное оружие различных эпох, макеты рыцарей в доспехах, настольные игры, так и вполне прикладные вещи для быта и туризма.

Поскольку многие сидельцы отбывают значительные сроки и особо никуда не спешат, у них есть время, чтобы отточить мастерство практически до уровня искусства. При этом вся такая работа оплачивается.

Фото: 55.fsin.gov.ru

Фото: 55.fsin.gov.ru

– Представленная на выставке продукция выполнена квалифицированными специалистами из высококачественных материалов и главное – очень практичная, – рассказали в пресс-службе областного УФСИН. – Некоторые изделия наряду со своим прикладным назначением являются своего рода произведением искусства. Например, шахматы из янтаря, шкатулка из серпентинита или изысканный нож из дамасской стали. Многие из этих вещей эксклюзивны, сделаны мастером в единственном экземпляре.

Фото: 55.fsin.gov.ru

Также сообщается, что всю продукцию на выставке можно приобрести. Кроме того, на сайте УФСИН России по Омской области в разделе «Производственная деятельность» можно ознакомиться с полным ассортиментом продукции.