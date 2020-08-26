Омские врачи просят у немецкой клиники Charite доказательств отравления, найденного ими в анализах Навального

Сейчас Алексей Навальный с женой в Берлине. Фото: vk.com

Российские и немецкие медики продолжают обмениваться заявлениями. Наши врачи рассказали, что 44 часа боролись за жизнь Навального. Приехавшие на вторые сутки в Омск медики германской клиники Charite сначала были полностью согласны с лечением и выводами врачей БСМП-1 по поводу диагноза Алексея Навального. Однако после того, как пациента перевезли в Германию мнение немецких специалистов резко поменялось. Там заявили о найденных в его анализах токсинах и заговорили об отравлении.

Врачи омской БСМП-1 не согласны с этими выводами. Как рассказал главный врач больницы Александр Мураховский, отравление - было основным предварительным диагнозом, на который обследовали Навального. Однако после химического анализа организма блогера наши медики отравление отмели. В крови и моче политика не было найдено каких-либо ядов.

После заявлений клиники Charite главврач омской БСМП-1 Александр Мураховский написал в Германию открытое письмо. Он предложил обменяться анализами пациента и попросил от немецких врачей доказательств, найденных токсинов в крови Алексея Навального. Диагноз коллег омские медики уже называли политическим. А критику лечения блогера в БСМП-1 - травлей.

- Мы черпаем информацию из всех возможных источников, в том числе и из заявлений клиники Charite. На основании этого мы написали им письмо. Мы просим предоставить данные лабораторных данных, на основе которых они определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. Это уже второе письмо. Ранее, 22 августа, мы предлагали обменяться лабораторными исследованиями и всяческую помощь, в ответ получили благодарность за то, что беспокоимся о здоровье пациента, - рассказал главврач омской БСМП-1 Александр Мураховский.

- Мы имеем биологический материал Навального. Готовы обменяться в двухстороннем порядке, чтобы наиболее эффективно скорректировать лечение, поставить диагноз и провести перекрестную диагностику с немецкими врачами, - сказал Александр Мураховский. - При поступлении пациента отравление - было основным диагнозом. Но после суток лечение на основании клинических данных и лабораторных исследований он был отметен. Кровь и мочу мы отправляли в другие независимые лаборатории. Получили отрицательный результат о нахождении в биологических жидкостях Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы.