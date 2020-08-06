Омский таксист, по вине которого погибли две юные пассажирки, был с ними знаком

Ангелине М. (на фото) и ее подруге было всего по 19 лет.

Страшное ДТП, унесшее три молодые жизни, случилось в ночь на 6 августа на Левом берегу в Омске. Автомобиль такси, летевший на большой скорости на красный, буквально протаранил на перекрестке «Лексус». Водитель внедорожника еще за мгновение до аварии ничего не подозревал и как ни в чем не бывало ехал на зеленый. От удара врезавшегося в него «Датсуна» второе авто несколько раз перевернулось и вылетело с дороги – только по счастливой случайности на обочине в этот момент не было пешеходов.

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Несмотря на жутко покореженную машину, водитель «Лексуса» отделался сильным испугом. Серьезных травм он не получил и даже смог самостоятельно выбраться наружу. Подоспевшие на место аварии прохожие рассказывают, что он был в шоковом состоянии, ему помогли, чем смогли.

А вот машина такси превратилась в месиво из металла и человеческих тел. Извлекать оттуда пострадавших – 21-летнего водителя Дамира А. и двух его 19-летних пассажирок – пришлось спасателям.

Таксист Дамир А. пытался проскочить на красный, но все закончилось трагически.

– Мы оказались на месте буквально через 2-3 минуты после аварии. Сразу вызвали скорую и МЧС – машину такси сильно смяло, людей зажало внутри, – рассказывает ставшая очевидцем жуткой картины омичка Анна Гамбург. – У девушек, скорее всего, не оставалось шансов на спасение, так как такси, где они ехали, было всмятку. Одну сразу достали из машины. Вторую, которая позже скончалась в больнице, пришлось вырезать из салона спасателям. Была ли она на тот момент в сознании, не знаю. Мы не подходили близко, чтобы не мешать сотрудникам МЧС. А вообще хочу сказать, что они сработали оперативно. МЧС и скорая очень быстро приехали.

Тела были настолько изувечены, что понять, кто это удалось не сразу. Личность одной из девушек – Ангелины М. – установили по находившемуся при ней паспорту. Вторую – Олесю А. опознала сестра Айна А. По страшной иронии судьбы 6 августа, в день, когда умер самый близкий для нее человек, у Айны день рождения. На фото страничек обеих девушек в соцсетях они почти везде вместе.

По информации «Комсомолки», погибшие также были лучшими подругами, обе работали продавцами в сетевых магазинах. Выяснилась и еще одна примечательная деталь: Олеся и фактически убивший ее Дамир – оба родом из Называевска. Оказалось, в ту чудовищную ночь он не выполнял обычный заказ, а катал подруг по городу. Видимо, молодой человек решил им продемонстрировать, как ловко умеет управлять авто...

Олеся и Ангелина были лучшими подругами.

– По предварительным данным, все трое погибших: водитель и пассажирки – из общей компании, – рассказали нам в пресс-службе областного УМВД. – Был ли молодой человек трезв в момент ДТП, пока неясно. Пробы его крови уже переданы на экспертизу, ждем результатов. По факту случившегося продолжается проверка.

Также по факту случившейся трагедии начала проверку областная прокуратура. Как уточнили в пресс-службе ведомства, сейчас устанавливается, водитель перевозил пассажирок в качестве таксиста или это была частная поездка.