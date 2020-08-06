В Омске такси протаранило «Лексус»: трое погибших

Фото: «ЧП Омск» Фото: vk.com

Жуткая – судя по последствиям – авария случилась в ночь на четверг, 6 августа, на Левобережье. Фото происшествия выложили в социальные сети.

– Авария на пересечении Ватутина–Архитекторов, рядом с «Мегой», – рассказывает в паблике «ЧП Омск» очевидец. – «Лексус» ехал на зеленый, а «Датсун» из такси несся на красный.

Фото: «ЧП Омск» Фото: vk.com

Также омич рассказал, что водитель «Лексуса» практически не пострадал, а из второго авто достали три трупа. В полиции эту информацию уже подтвердили.

Также на снимках видно, что оба автомобиля после столкновения превратились в груду металлолома и восстановлению не подлежат.

Фото: «ЧП Омск» Фото: vk.com