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В Омске такси протаранило «Лексус»: трое погибших

Страшная авария случилась на Левом берегу
Анна МикулаАнна МикулаАннаМикула
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Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Фото: vk.com

Жуткая – судя по последствиям – авария случилась в ночь на четверг, 6 августа, на Левобережье. Фото происшествия выложили в социальные сети.

– Авария на пересечении Ватутина–Архитекторов, рядом с «Мегой», – рассказывает в паблике «ЧП Омск» очевидец. – «Лексус» ехал на зеленый, а «Датсун» из такси несся на красный.

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Фото: vk.com

Также омич рассказал, что водитель «Лексуса» практически не пострадал, а из второго авто достали три трупа. В полиции эту информацию уже подтвердили.

Также на снимках видно, что оба автомобиля после столкновения превратились в груду металлолома и восстановлению не подлежат.

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Фото: vk.com

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Фото: vk.com

ДТП