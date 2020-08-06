В Омске такси протаранило «Лексус»: трое погибших

Фото: «ЧП Омск»
Фото: vk.com
Жуткая – судя по последствиям – авария случилась в ночь на четверг, 6 августа, на Левобережье. Фото происшествия выложили в социальные сети.
– Авария на пересечении Ватутина–Архитекторов, рядом с «Мегой», – рассказывает в паблике «ЧП Омск» очевидец. – «Лексус» ехал на зеленый, а «Датсун» из такси несся на красный.
Фото: «ЧП Омск»
Фото: vk.com
Также омич рассказал, что водитель «Лексуса» практически не пострадал, а из второго авто достали три трупа. В полиции эту информацию уже подтвердили.
Также на снимках видно, что оба автомобиля после столкновения превратились в груду металлолома и восстановлению не подлежат.
Фото: «ЧП Омск»
Фото: vk.com
Фото: «ЧП Омск»
Фото: vk.com