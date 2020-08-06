«Шанса выжить не было»: Очевидец страшного омского ДТП с тремя погибшими рассказала, что там происходило

Омичка Анна Гамбург стала свидетельницей чудовищной картины, случившейся минувшей ночью на Левом берегу. Такси, летевшее на красный свет, протаранил «Лексус», двигавшийся на зеленый. От удара внедорожник с ничего не подозревавшим еще за мгновение до ДТП водителем, несколько раз перевернулся и вылетел с дороги. К счастью, водитель этого авто отделался только сильным испугом.

А вот предполагаемый виновник аварии погиб сам и забрал с собой на тот свет еще и двух своих пассажирок. Девушкам было всего по 19 лет.

– Мы оказались на месте буквально через 2-3 минуты после аварии. Сразу вызвали скорую и МЧС – машину такси сильно смяло, находившихся там людей зажало. Водителю из «Лексуса» помогли, чем смогли, – рассказывает Анна Гамбург. – Он находился шоковом состоянии, но каких-либо серьезных повреждений у него не оказалось. У девушек, скорее всего, не оставалось шансов, так как такси, где они ехали, было всмятку. Одну сразу достали из машины. Вторую, которая позже скончалась в больнице, пришлось вырезать из салона спасателям. Была ли она на тот момент в сознании, не знаю. Мы не подходили близко, чтобы не мешать работать сотрудникам МЧС. А вообще хочу сказать, что они сработали оперативно. Они и скорая очень быстро приехали.