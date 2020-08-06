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«Шанса выжить не было»: Очевидец страшного омского ДТП с тремя погибшими рассказала, что там происходило

По вине лихача-таксиста, погибли две девушки и он сам
Анна МикулаАнна МикулаАннаМикула
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Омичка Анна Гамбург стала свидетельницей чудовищной картины, случившейся минувшей ночью на Левом берегу. Такси, летевшее на красный свет, протаранил «Лексус», двигавшийся на зеленый. От удара внедорожник с ничего не подозревавшим еще за мгновение до ДТП водителем, несколько раз перевернулся и вылетел с дороги. К счастью, водитель этого авто отделался только сильным испугом.

А вот предполагаемый виновник аварии погиб сам и забрал с собой на тот свет еще и двух своих пассажирок. Девушкам было всего по 19 лет.

– Мы оказались на месте буквально через 2-3 минуты после аварии. Сразу вызвали скорую и МЧС – машину такси сильно смяло, находившихся там людей зажало. Водителю из «Лексуса» помогли, чем смогли, – рассказывает Анна Гамбург. – Он находился шоковом состоянии, но каких-либо серьезных повреждений у него не оказалось. У девушек, скорее всего, не оставалось шансов, так как такси, где они ехали, было всмятку. Одну сразу достали из машины. Вторую, которая позже скончалась в больнице, пришлось вырезать из салона спасателям. Была ли она на тот момент в сознании, не знаю. Мы не подходили близко, чтобы не мешать работать сотрудникам МЧС. А вообще хочу сказать, что они сработали оперативно. Они и скорая очень быстро приехали.

ДТП