2020-07-29T14:02:14+03:00
Общество

«Таня - добрая! Она не могла такое сделать»: Жених омички, обвиняемой в двух убийствах мужчин и изнасиловании, не верит в ее вину

Родные 22-летней Татьяны Поленовой утверждают: ее оболгали [подробности]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Юную девушку подозревают в двух жестоких убийствах, а жених утверждает, что она не садисткаЮную девушку подозревают в двух жестоких убийствах, а жених утверждает, что она не садистка
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Страшные убийства потрясли небольшую деревню Михайловка под Омском. Молодую 22-летнюю дочку местного фермера Татьяну Поленову обвинили в двух убийствах. По версии следствия, одного мужчину она изнасиловала черенком от лопаты и избила до смерти, а второго убила за оскорбления в адрес ее отца.

Родственники уверены в невиновности девушки. Ее жених, Федор Калмыков, тоже не верит, что девушка могла такое сотворить.Они познакомились около двух лет назад, когда Таня заканчивала в колледж в Омске. Некоторое время молодые люди даже жили вместе.

- Она не могла такое сделать. Это добродушный любящий человек, а не садист какой-то. Я в это абсолютно не верю, - рассказал в эфире одного из федеральных каналов Федор Калмыков.

Отец девушки всеми силами старается помочь дочери. Он распродал имущество и нанял для дочери дорогого адвоката.

- Нас оболгали. После первого убийства нас вывезли в 5 часов тихо, что даже никто не знал. Мы были не в курсе, куда нас везут даже. А до этого 3 дня искали машину, которая сбила соседа, - пожаловался Поленов-старший.

Правда что случилось с ним и его семьей дальше так и не рассказал. Александр Бутаков, друг второго погибшего Гребенькова, тоже уверен в невиновности Татьяны. Он уверен, что убийца - хозяин дома Костров, где все и случилось. Свидетель считает, что у того был мотив: по деревне ходили слухи о романе жены Кострова с убитым.

Александр Бутаков утверждает, что Татьяна Поленова просто дала Гребенькову пощечину за оскорбительные слова в адрес своего отца и ушла. А до смерти его избил именно Костров, в чьем доме погибший и остался на ночь.

- Я давал показания в полиции, но они не слушают. Таня Поленова здесь не виновата, а виноват Иван Костров, - утверждал Александр в эфире программы.

Сам же Костров продолжает придерживаться первоначальных показаний и утверждает, что драка была. Он уверенно описывает, как девушка наносила удары и уверяет, что личных конфликтов с погибшим Гребеньковым не имел и никого к нему не ревновал. В этой запутанной ситуации предстоит разобраться следственному комитету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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