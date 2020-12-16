«Из-за вас люди стоят в пикетах у здания правительства»: Губернатор жестко поговорил с опальным главой Омского района

В интервью "КП" опальный глава заявлял, что справляется с работой и увольнять его не за что. Фото: Instagram.com

Очередной удар обрушился на опального главу Омского района Геннадия Долматова. Губернатор через суд требует его отставки. Сам чиновник уверен: с работой он прекрасно справляется, поэтому увольнять его не за что. Уходить по собственному желанию Долматов не собирается.

На прошлой неделе глава храбрился. В интервью "КП" он заявил, что обязательно поговорит с губернатором и найдет нужные слова. И вот эта встреча состоялась. Правда, в разговоре с нами чиновник выглядел куда убедительнее, чем на встрече с Александром Бурковым. Долматов был уверен: недовольство его работой идет не от губернатора.

- Правительство не удовлетворено вашей работой, - прямо заявил Александр Бурков. - Есть потеря управления районом. Несколько лет не решаются вопросы газификации, проведения водопровода, отопления. Более того, эти вопросы вызывают протестное настроение у населения. И люди сейчас приходят к стенам здания омского правительства. Хотя это ваша зона ответственности. Но пикеты стоят здесь. Сегодня появились вопросы, связанные с несоблюдением антикоррупционного законодательства с вашей стороны. И я рекомендую вам не прятаться за спины депутатов, а отчитаться перед Советом о своей работе. Хочу подчеркнуть: дальнейшая ваша деятельность находится под жестким контролем со стороны омского правительства.

Геннадий Долматов что-то говорил про решение вопросов газоснабжения на ближайшем сходе. Но в целом, все это выглядело не очень убедительно.

Напомним, что в разговоре с "Комсомолкой" Геннадий Долматов заявил: нарушение антикоррупционного законодательство связано с его неправильной отчетностью по доходам. Чиновник находился на больничном и получил за этот период 3 700 рублей. Однако, по словам главы Омского района, указал эту цифры не в отдельную графу, а в общую сумму.

Добавим, что в прошлом году Геннадий Долматов засветился в скандале, связанным со срывом отопительного сезона. В ноябре пока жители нескольких деревень замерзали, чиновник отправился в отпуск на горнолыжный курорт. Оттуда он охотно выкладывал фотографии себя счастливого в спортивной экипировки. Жители восприняли тогдашние фото довольного жизнью главы как издевательство.