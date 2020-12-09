Губернатор через суд требует отправить в отставку главу Омского района

Это фото с отдыха чиновник выложил в Сеть в прошлом году в тот момент, когда из-за долгов котельных жители нескольких сел его района замерзали в своих домах Фото: Instagram.com

Не утихают страсти вокруг фигуры главы Омского района Геннадия Долматова. Уже бессмысленно скрывать его прямой конфликт с губернатором. Стало известно, что кресло под Долматовым не просто шатается, а буквально горит. Александр Бурков подал иск в суд Омского района. Он настаивает на отставке опального главы района. Но по закону уволить чиновника может лишь местный совет депутатов. Но народные избранники отправлять Долматова на покой не спешат. Поэтому отсутствие решения депутатов о его отставке губернатор требует признать бездействием. Добровольно уходить глава Омского района, судя по всему, отказался.

Напряженными отношения губернатора и Геннадия Долматова стали давно. Не первый год вокруг фигуры опального чиновника множатся постоянные скандалы. Один из главных случился в прошлом году. Несколько сел района из-за отключенной за долги мазутной котельной остались в ноябре без тепла. Люди сидели в холодных домах в 20-градусный мороз. За срыв отопительного периода Долматов получил от губернатора весомую порцию критики.

Усугубил ситуацию глава районе еще и тем, что в разгар скандала укатил отдыхать в Шерегеш. Из отпуска он выложил фото, где довольный жизнью позирует в лыжном костюме. Жители замерзающих сел не поняли этого месседжа. Некоторые посчитали это издевательством. А сам Долматов заявил: ничего такого в этом нет, и он имеет право на отдых.

А еще был конфликт с купленной для главы района на бюджетные средства квартирой. Критиковали чиновника и за попытку купить опять же на бюджетные деньги дорогой внедорожник для нужд района.