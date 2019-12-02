2019-12-02T12:51:06+03:00
Общество

«Все, что пишут, - ложь»: Глава Омского района, уехавший кататься на лыжах пока люди мерзли, высказался о скандале

Жителей, замерзавших весь ноябрь, он разозлил своим фото с курорта в Instagram
Станислав МУХИН
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Геннадий Долматов после провала отопительного сезона в районе уехал кататься на лыжах и хвастает фото с гор.Геннадий Долматов после провала отопительного сезона в районе уехал кататься на лыжах и хвастает фото с гор.Фото: Instagram.com
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Не утихают страсти вокруг скандала с главой Омского района Геннадием Долматовым. Жители нескольких домов мерзли весь октябрь и ноябрь. Там из-за огромных долгов за топливо отключили местную мазутную котельную. Людям чиновники предложили покупать индивидуальные газовые котлы стоимостью 100 тысяч.

Тепло в некоторых квартирах появилось лишь неделю назад. После всего глава Омского района Геннадий Долматов ушел в отпуск и отправился кататься на лыжах в Шерегеш. Снимком с курорта он поделился в Instagram, чем сильно разозлил местных жителей. Они считают, что в сложившейся ситуации чиновник не имел морального права уходить в отпуск. Сам же Долматов в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске" заявил, что имеет право на отдых.

Не унимается чиновник и в комментариях под тем самым фото в горнолыжном костюме. Он уверен: ситуацию накаляют недоброжелатели.

- Пусть это остается на совести тех, кто это выставляет в таком свете. А это лишь месть и не более того. Придет время и все узнают правду! А сейчас это к сожалению ложь, - заявил Геннадий Долматов.

Объявил он и о любви к родному району.

- Для меня честь использовать символику своего района где бы я не был! Наша великая страна имеет нашу символику и в Арктике, и на Луне!! И это здорово!!! А все остальное, что написано, не имеет правды! - написал чиновник.

Правда, почему патриот-Долматов видам родного района в отпуске предпочел горные вершины Шерегеша, история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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