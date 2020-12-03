Назван новый пакет ограничений в Омске, которые сегодня рассмотрит оперштаб

Роспотребнадзор не настроен идти на уступки и послабления. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже сегодня состоится очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом, на котором рассмотрят новые пакеты ограничений и запретов, которые могут заработать в Омске еще до начала Нового года. Из-за высоких показателей ежедневной заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор не намерен предлагать никаких послаблений в действующих ограниченных.

В ведомстве хотят предложить оставить все действующие запреты в работе заведений общепита и проведении массовых мероприятий, новогодних корпоративов и гуляний без изменений.

Сейчас на территории региона действует режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Пока он сохраняется до 8 декабря, но эту меру хотят продлить до 15 января.

Также Роспотребнадзор настаивает на усилении контроля за соблюдением масочного режима в торговых центрах и гипермаркетах в период предновогодних и новогодних праздников. Об этой мере уже упоминалось ранее. Власти после подведения итогов по проверкам в ТЦ планировали усилить контроль за соблюдением масочного режима на новогодних каникулах.

Также представители ведомства предложили создать региональную базу данных результатов исследований омичей на коронавирус. Видимо, туда должны войти все результаты тестирований на ковид собранные омскими лабораториями.

Накануне состоялась встреча властей с представителями общепита и ивент-индустрии, на которой бизнесмены просили разрешить работать фудкортам в торговых центрах в привычном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Как будет решен этот вопрос, пока не ясно. Пока все выглядит так, что эта просьба идет в разрез с категоричной позицией Роспотребнадзора.