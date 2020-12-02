Названа дата нового заседания оперштаба в Омске

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Стало известно, когда пройдет очередное заседание оперштаба в Омске. Оно состоится 3 декабря в 16.00. Не исключено, что по его итогам могут принять новый пакет дополнительных ограничений. Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается с каждым днем. Это признают и власти. Ранее уже было заявлено, что массовые мероприятия в закрытых помещениях будут сведены к минимумы.

Любопытно, что накануне губернатор заявил, что власти пока не планируют вводить новые запреты. По мнению Александра Буркова, система омского здравоохранения справляется с пандемией.

- Локдаун в регионе мы вводить пока не собираемся. Если вы знаете, на последнем оперштабе мы приняли ограничения, которые рассчитаны на весь декабрь и январские каникулы. Конечно, будем наблюдать за текущей ситуацией, но вводить новые запреты пока не планируем, - сказал тогда губернатор.