В Омских торговых центрах разрешат полноценно работать фудкортам

Пока кафе в торговых центрах могут работать только в формате навынос или вовсе остаются закрытыми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске прошла встреча властей с представителями общепита и ивент-индустрии. Обеим отраслям пришлось нелегко во время пандемии. Теперь ресторанам разрешили работу, а вот с организаторами праздников снова ничего не понятно. Ранее на заседании оперштаба на новогодних каникулах запретили проводить новогодние корпоративы и приходить аниматорами на дом, а именно на эти заработки рассчитывали последние.

Об итогах встречи рассказал в своем Instagram вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

- Принято решение поддержать предложение Минпромторга России по открытию фудкортов в ТРЦ при условии соблюдения в них мер безопасности, рекомендованных федеральным министерством. Минэкономики поручено подготовить предложения о возможности оказания дополнительных мер поддержки ивент-индустрии, - рассказал об итогах встречи Ушаков.

Также вице-губернатор отметил, что важно найти решение, которое позволит сохранить бизнес и одновременно поможет прекратить распространение коронавируса и сохранить здоровье омичей.