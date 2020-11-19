Коронавирус в Омске, последние новости на 19 ноября 2020: Кремль озабочен нехваткой мест в больницах региона, а глава минздрава не видит проблемы

В правительстве РФ заявили, что Омская область входит в десятку регионов, где ситуация с количеством свободных "ковидных" коек критическая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обостряется эпидемиологическая ситуация в регионе. Об этом свидетельствуют последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 19 ноября 2020. Как бы не твердили в омском правительстве, что коечный фонд для больных коронавирусом в норме, проблема есть. Это было даже понятно из разговора губернатора Александра Буркова с недавно назначенным главой омского минздрава Александром Мураховским. Он сам признался: из 3600 коек для коронавирусных больных на утро 17 ноября было свободно лишь 45. В правительства РФ видят в этих цифрах серьезную проблему и угрозу. Омскую область на вчерашнем заседании оперштаба с президентом уже отнесли в десятку регионов, где в больницах занято 90% и более "ковидных" мест.

- Это Ивановская область, республики Коми и Мордовия, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области. И плюс те три региона, которые я назвала ранее, где заняты более 95 % коечного фонда: Республика Чувашия, город Севастополь и Орловская область, - сообщила Владимиру Путину вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент заявил, что таким регионам нужно помогать. Интересно, что неделю назад омский губернатор Александр Бурков эту самую федеральную помощь отверг. Он заявлял, что система здравоохранения региона пока справляется.

Любопытно и то, что в озвученных цифрах занятых коек не увидел проблему и министр омского здравоохранения Александр Мураховский. Он заявил главе региона, что проблем с госпитализацией нет.

- То есть проблем с госпитализацией нет? В районах сколько открыли коек? - уточнил на встрече с министром губернатор.

- На сегодняшний день открыли 120 коек в кустовых ЦРБ как Тара, Калачинск, Исилькуль, Тюкалинск, Большеречье, - ушел от прямого ответа Мураховский, но дал понять Александру Буркову, что ситуация под контролем.

В правительстве РФ эти цифры расшифровали иначе. И считают, что Омская область в числе регионов, которым необходима помощь в борьбе с коронавирусом.

Справляется с наплывом вызовов, по мнению нового главы минздрава, и скорая помощь. Как сообщил чиновник, среднее время приезда на сообщения о пневмонии составляет 99 минут. Не все омичи согласились с такими цифрами.

- Мы практически обеспечиваем всю госпитализацию. Среднее время прибытия скорой по пневмонии 99 минут, - сказал Александр Мураховский. - Не 20 минут, конечно, как в мирное время, но и не сутки-двое, и не пять часов. Вообще у нас 95 бригад скорой помощи, но на ходу только 76 экипажей. Тоже болеют.

- Прошу обратить на это внимание, вы сами знаете, что нельзя не забывать о необходимости оказывать омичам неотложную и плановую медицинскую помощь, - добавил губернатор. - Очень сложно, но важно найти баланс, когда нужны койки и под ковидных больных, и под неотложную помощь, чтобы мы не теряли людей с другими заболеваниями.

Пообещал министр и решить проблему с лекарствами. По планам омского правительства, уже с 27 ноября у омичей появится возможность лечиться бесплатно от COVID-19. Будут выдавать лекарства. Но это, как оговорился Мураховский, если не подведут поставщики.

Кстати, вчера в регион поступила крупная партия популярных сейчас антибиотиков и противовирусных. Власти обещают, что в ближайшие дни они поступят в продажу, и омичи смогут купить их.

А пока вторая волна с новой силой бьют по омичам: растут цифры смертности. На днях в первые с начала пандемии за сутки от коронавируса скончались сразу 10 пациентов.