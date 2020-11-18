Омские аптеки получили крупную партию лекарств

Лекарства уже развезли по аптекам города. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Новую партию лекарств в Омск привезли вчера из Новосибирска и Москвы. Сегодня медикаменты отправились в аптечные пункты и больницы. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.

- Вчера мы получили крупную партию товара - это противовирусные препараты, антибиотики, необходимые для лечения сезонных заболеваний и коронавирусной инфекции. Сложно прогнозировать, на какое время хватит именно этой партии препаратов, потому что спрос на них неоднородный. Антибиотики будут отпускаться как и прежде только по рецептам, - отметила начальник отдела контроля за фармацевтической деятельностью и лекарственным обеспечением ОАО "Аптечная сеть "Омское лекарство" Светлана Калинина.

Также она отметила, что мониторинг спроса на лекарства ведется ежедневно и, помимо поступившей партии лекарств, заказы делаются и развозятся по аптекам в штатном режиме.