Голикова: Омская область находится в списке регионов с критичной ситуацией по ковидным койкам

В Омске, как и по всей стране, по-прежнему ощущается нехватка ковидных коек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Татьяна Голикова включила наш регион в список наиболее проблемных по наличию мест в больницах для пациентов с ковидом.

Вице-премьер правительства России выступила сегодня, 18 ноября, на оперативном заседании с участием президента. По ее словам, наиболее сложная ситуация с COVID-19 наблюдается в Хакасии. Туда даже выехала специальная комиссия. Также в списке Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, Мордовия, Коми и Севастополь, сообщают РИА «Новости».

Напомним, особенно остро нехватка мест в ковидных больницах города ощущалась в конце октября. Это даже послужило причиной для увольнения министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой.

Сменивший ее на посту Александр Мураховский первым делом начал решать именно эту проблему. На недавней встрече с губернатором Александром Бурковым новый министр заверил: ситуация начинает меняться, нехватки мест больше нет.