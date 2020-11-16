Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Коронавирус в Омске, последние новости на 16 ноября 2020: Власти покупают сотню аппаратов ИВЛ, а в одной из школ вспышка ковида

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 16 ноября 2020, самые важные события
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
Комментарии (1)Комментарии (1)
За последние выходные от ковида скончались 16 омичей.

За последние выходные от ковида скончались 16 омичей.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Пандемия коронавируса - по-прежнему главная тема в стране и в Омской области. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 16 ноября 2020 свидетельствуют: цифры только растут. Накануне был преодолен рубеж в 19 000 зараженных с начала пандемии. Скачок зафиксирован и по количеству умерших от ковида в регионе. По данным регионального минздрава, в черном списке уже 509 фамилий. Только за последние выходные в больницах скончались аж 16 пациентов!

Признают напряженность ситуации с коронавирусом в регионе и омские власти. Недавно омский губернатор Александр Бурков назвал обстановку с пандемией "очень напряженной". Однако глава региона заявил, что федеральная помощь региону не нужна, и система здравоохранения справляется. Омское правительство дополнительно закупило кислородные аппараты и аппараты ИВЛ. Количество коек для больных коронавирусом будут увеличивать. Вторая волна и не думает спадать.

- Ситуация в регионе очень напряженная. В сутки тестируем на коронавирус до 5 тысяч человек. Но система здравоохранения в целом справляется, федеральная помощь, как было с Дагестаном, нам не нужна, - сказал в эфире Россия-24 Александр Бурков.

Тем временем, омские школьники с сегодняшнего дня приступают к занятиям. Они выходят с продленных каникул и начинают вторую четверть. А вот гимназия №140 уходит на внеплановый отдых. Там сразу у нескольких педагогов выявили коронавирус. Теперь из-за этого учебное заведение закрывают на карантин. Школьникам придется учиться на дистанционке.

Напряженной остается и ситуация с лекарствами в Омске. Цефтриаксон исчез из аптек, а арбидол в городе только детский. Губернатор объяснил, почему в регионе наблюдается дефицит лекарств. И дал обещание омичам.

- Потому что у дистрибьюторов лекарств нет. У производителей они расписаны на длительный период, но приходится работать на личных связях – напрямую с каждым производителем, - сказал Александр Бурков. - Поэтому формируем сегодня отдел лекарств для амбулаторного лечения. Надеюсь, через неделю сможем бесплатно предоставлять лекарство для тех, кто болеет на дому.

Очередная жалоба на проблемы с госпитализацией появилась и в соцсетях. "Комсомолка" связалась с недовольной омичкой. Она рассказала, что ее 64-летнюю мать неожиданно выписали из больницы. Хотя у пожилой женщины было поражение легких 95%. Уже через пару часов после выписки пенсионерка стала задыхаться, и ее пришлось повторно госпитализировать.

Правда, у омского минздрава совсем другая точка зрения и свой вариант хроники событий. Вот, что рассказали нам в ведомстве:

- В Горбольнице №1 она получала лечение, было отмечено улучшение состояния, температура снизилась до 36,8 ° С , но оставались жалобы на подкашливания. Несмотря на это 13 ноября пациентка написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем имеется выписка в истории болезни пациентки. В этот же день родственники увезли женщину домой. Дома состояние пациентки вновь ухудшилось, - объяснили ситуацию в региональном минздраве. - Возможно причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъемом на пятый этаж без лифта.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Омской области

Рекомендуемые