Коронавирус в Омске, последние новости на 16 ноября 2020: Власти покупают сотню аппаратов ИВЛ, а в одной из школ вспышка ковида

За последние выходные от ковида скончались 16 омичей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Пандемия коронавируса - по-прежнему главная тема в стране и в Омской области. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 16 ноября 2020 свидетельствуют: цифры только растут. Накануне был преодолен рубеж в 19 000 зараженных с начала пандемии. Скачок зафиксирован и по количеству умерших от ковида в регионе. По данным регионального минздрава, в черном списке уже 509 фамилий. Только за последние выходные в больницах скончались аж 16 пациентов!

Признают напряженность ситуации с коронавирусом в регионе и омские власти. Недавно омский губернатор Александр Бурков назвал обстановку с пандемией "очень напряженной". Однако глава региона заявил, что федеральная помощь региону не нужна, и система здравоохранения справляется. Омское правительство дополнительно закупило кислородные аппараты и аппараты ИВЛ. Количество коек для больных коронавирусом будут увеличивать. Вторая волна и не думает спадать.

- Ситуация в регионе очень напряженная. В сутки тестируем на коронавирус до 5 тысяч человек. Но система здравоохранения в целом справляется, федеральная помощь, как было с Дагестаном, нам не нужна, - сказал в эфире Россия-24 Александр Бурков.

Тем временем, омские школьники с сегодняшнего дня приступают к занятиям. Они выходят с продленных каникул и начинают вторую четверть. А вот гимназия №140 уходит на внеплановый отдых. Там сразу у нескольких педагогов выявили коронавирус. Теперь из-за этого учебное заведение закрывают на карантин. Школьникам придется учиться на дистанционке.

Напряженной остается и ситуация с лекарствами в Омске. Цефтриаксон исчез из аптек, а арбидол в городе только детский. Губернатор объяснил, почему в регионе наблюдается дефицит лекарств. И дал обещание омичам.

- Потому что у дистрибьюторов лекарств нет. У производителей они расписаны на длительный период, но приходится работать на личных связях – напрямую с каждым производителем, - сказал Александр Бурков. - Поэтому формируем сегодня отдел лекарств для амбулаторного лечения. Надеюсь, через неделю сможем бесплатно предоставлять лекарство для тех, кто болеет на дому.

Очередная жалоба на проблемы с госпитализацией появилась и в соцсетях. "Комсомолка" связалась с недовольной омичкой. Она рассказала, что ее 64-летнюю мать неожиданно выписали из больницы. Хотя у пожилой женщины было поражение легких 95%. Уже через пару часов после выписки пенсионерка стала задыхаться, и ее пришлось повторно госпитализировать.

Правда, у омского минздрава совсем другая точка зрения и свой вариант хроники событий. Вот, что рассказали нам в ведомстве:

- В Горбольнице №1 она получала лечение, было отмечено улучшение состояния, температура снизилась до 36,8 ° С , но оставались жалобы на подкашливания. Несмотря на это 13 ноября пациентка написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем имеется выписка в истории болезни пациентки. В этот же день родственники увезли женщину домой. Дома состояние пациентки вновь ухудшилось, - объяснили ситуацию в региональном минздраве. - Возможно причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъемом на пятый этаж без лифта.