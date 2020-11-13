Омскую гимназию № 140 закрыли на карантин из-за коронавируса у педагогов

Учеников не пустят в гимназию без отрицательных тестов на ковид. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 16 ноября, заканчиваются каникулы, продленные из-за пандемии коронавируса на две недели. Однако большинство учащихся гимназии № 140 не смогут туда прийти.

У педагогов учебного заведения снова выявлен ковид, поэтому всем контактировавшим с ними придется сидеть дома. Исключение сделали только для младшеклассников.

– В связи с предписанием Роспотребнадзора об ограничительных мерах для педагогов как контактных лиц с Covid в БОУ города Омска «Гимназия № 140» для обучающихся 5–11 классов с 16 ноября и до получения отрицательных результатов тестов учебный процесс будет организован с применением дистанционных технологий, – поясняется в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Добавим, ситуация с заболеваемостью учителей в омских школах была особенно напряженной в октябре. После перерыва на каникулы ее немного удалось стабилизировать.

Но нет гарантии, что вспышка не произойдет снова. Ведь уже известно, что дети сами почти не болеют коронавирусом, зато являются переносчиками инфекции и заражают взрослых – в том числе учителей.