«Цефтриаксон у нас разобрали за 2 часа»: Как мы искали лекарства от коронавируса и ОРВИ в омских аптеках

Найти нужные препараты от простуды и гриппа в омских аптеках не так просто Фото: Антон ФОКИН

В Омске только и разговоров о дефиците лекарств в городе. Соцсети завалены историями, как сибиряки искали противовирусные и антибиотик для лечения ковида через друзей в других регионах. Власти проблему признали еще на прошлой неделе, и пообещали в ближайшее время наладить поставки (подробнее см. «Сказано»). «Комсомолка» решила проверить, изменилось ли что-то с лекарствами в городе за последнюю неделю.

Мы решили пойти самым простым путем: позвонить в единую справочную аптек в Омске по номеру 77-61-49. Заявляется, что в этой службе видят наличие всех препаратов в каждой из аптек города. Там сняли трубку, но мы даже не успели раскрыть рот:

- Цефтриаксон нет, - огорошили нас в справочной.

- Ни в одной точке Омска?

- Нет, его. И довольно давно.

- Интересует еще арбидол, - не сдаюсь я.

- Арбидол в Омске только детский, в принципе в городе его можно найти. Просто увеличивайте дозировку в зависимости от выписанной вам.

Тогда я решил спросить еще один популярный препарат.

- Азитромицин где-то есть? Меня интересует Советский округ.

- (после долгой паузы) – В аптеке на Блюхера, 22а у меня указано, - отвечает оператор справочной.

Делать нечего, звоним туда. Но там моей информации удивляются. И это говорит о том, что данные справочной часто могут не совпадать с реальной картиной. Мне, кстати, об этом говорили друзья.

- Вам сказали, что у нас есть азитромицин? Стра-аанно, - протягивает фармацевт. – Уже приличное время у нас его нет.

- Мне еще нужен Цефтриаксон, - с надеждой говорю я.

- Нет. Давно уже нет. Последний раз привозили недели две назад. Звоните, узнавайте постоянно.

- А когда подвезут, не подскажете?

- Сегодня точно не будет. Завтра может быть, но нас не предупреждают. Некоторые люди звонят нам каждый день, мониторят. Недели две назад был небольшой завоз, но раскупают быстро, - ответила фармацевт.

- За сколько дней?

- Дней? За 2 часа цефтриаксон у нас люди раскупили. Попробуйте позвонить в оранжевую аптеку на улице Химиков. Я слышала, что люди вчера там покупали этот препарат.

Но и там антибиотика не оказалось - круг замкнулся. Вообще, мы через трубку телефона почувствовали напряжение и раздражение работников аптек. Их понять можно: каждый час омичи звонят с одним и тем же вопросом. Многие находятся в отчаянии из-за серьезно заболевших родственников. А найти нужный препарат не получается. Естественно, люди срываются на фармацевтах.

- Арбидол есть только детский. Цефтриаксона у нас нет, - ответили мне в другой аптечной сети.

- А не подскажете, когда будет?

- Молодой человек, нам такую информацию не сообщают. Звоните, - и сотрудница бросила трубку.

СКАЗАНО

«Производителям выгоднее поставлять медикаменты в Москву – там цены выше»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Я общался с руководителями аптечных сетей. Они говорят, что препараты завозят малыми партиями и их разбирают за час. Я обратился к 25 крупнейшим произовдителям и попросил обеспечить омичей лекарствами. Нам сегодня надо насытить лекарствами полки аптек. И надо снимать ажиотажный спрос. Люди в паническом состоянии, многие покупают впрок. И берут не то, что им нужно. Но производителям выгоднее поставлять медикаменты в Москву: там спрос выше и цены больше. Мы делаем все возможное.