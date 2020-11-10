Что грозит омским школьникам за поход в кино и ТЦ без родителей во время «коронавирусных» каникул

За регулярное посещение торговых центров без родителей школьников могут привлечь к административной ответственности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске для школьников существенно продлили каникулы. Ученики еще две недели будут оставаться дома. Об этом стало известно, когда сроки официальных каникул подходили к концу. Занятия в спортшколах и школах искусств тоже приостановили или перевели на удаленку. Такое решение в омском минобразовании приняли не просто так.

- Несмотря на то, что дети болеют мело и в легкой форме, они являются переносчиками. Тогда в зоне риска оказываются близкие ребенка и его учителя. Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, поэтому мы и продлили каникулы на две недели, чтобы максимально разобщить детей и педагогов на этот период, - рассказала о целях принятых накануне мер заместитель министра образования Омской области Оксана Груздева.

Также чиновница отметила, что процент заразившихся детей по сравнению с прошлым месяцем остался прежним, он составил всего 0.2%, а вот процент заражения педагогов немного вырос. В октябре заболели 0.14%, а в ноябре уже 0.26%.

На "коронавирусных" каникулах на заседании оперштаба приняли решение запретить детям посещать торговые центры, кафе и другие развлекательные заведения без сопровождения взрослых. Эти меры призваны снизить риски заболеваемости для всех категорий граждан.

- Если ребенок будет в сопровождении родителей, то высока вероятность, что он будет носить маску и соблюдать необходимые санитарные нормы. Плюс, это уникальная возможность для детей и родителей провести время вместе, сходить в кино или театр и обсудить с ребенком увиденное.

Что грозит детям, которых поймают без сопровождения родителей?

Замминистра отметила, что есть два варианта развития событий. Если ребенок не достиг 16 лет, с которых начинается привлечение к административной ответственности, то наказание будет не таким уж суровым. Если же ребенок старше 16, то нарушения могут повлечь внушительные штрафы.

- Если ребенок не достиг 16 лет, то его передадут родителям и проведут профилактическую беседу. Если такие нарушения будут повторяться, то на родителей могут составить административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Санкции предусматривают предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Если ребенок старше 16 лет, то административный протокол составят уже на него и передадут комиссии по делам несовершеннолетних. При повторных нарушениях подростку может грозить письменное предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Штраф выплачивают родители, а его размер определяется комиссией индивидуально, - рассказала Оксана Груздева.

Замминистра образования отметила, что за все время пандемии в Омске 324 ребенка задержала полиция, а заплатить штрафы пришлось только 60 семьям.