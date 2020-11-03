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В Омской области продлят каникулы у школьников

Слухи, которые распространяют в родительских чатах, уже осторожно прокомментировали в минобразования
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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На каникулы могут отправиться даже те школьники, которые уже вышли на учебу.

На каникулы могут отправиться даже те школьники, которые уже вышли на учебу.

Фото: Алексей ФОКИН

Последние сутки родительские чаты омских школьников заполнены слухами о продлении каникул. Причиной послужило аудио с одного из совещаний. На записи голос принадлежит, предположительно, министру образования Омской области Татьяне Дерновой. На аудио чиновница говорит следующее.

- Срочная информация по организации работы образовательных учреждений сегодня вечером и завтра в праздничный день, пока не легли ваши руководители. Мы продлеваем каникулы всем без исключения учреждениям. И даже тем, которые закончили отдыхать и вышли учиться 2-3 ноября. Продлеваем каникулы до 14 ноября для школьников, у кого пятидневка, и до 13-го - для пятидневки. Индивидуально каждая школа должно все отработать. В четверг на учебе никого быть не должно, - говорит на записи, которая активно распространяется в мессендежерах, человек с голосом, очень похожим на голос министра Татьяны Дерновой.

В курсе об этих слухах и в самом министерстве образования. Там уже прокомментировали ситуацию. Правда, попытались нагнать тумана.

- По поводу сообщений, которые распространяются в мессенджерах, о продлении каникул в предстоящие дни, сообщает. Сейчас соответствующие решения действительно готовятся, но хотим подчеркнуть, что коллегиально окончательное решение с учетом мнения членов оперативного штаба будет приниматься внесением изменения в соответствующее распоряжение губернатора. В ближайшее время это может получить официальный статус подтверждения, - заявили в ведомстве.

Если перевести с чиновничьего языка на русский, то ситуация выглядит, скорее всего, следующим образом. Принципиально решение о продлении каникул уже принято. В общем-то, это не отрицают и в минобразования. И информация доведена до директоров омских школ. Кстати, возможно, после этого и произошла утечка информации и поползли слухи в родительских чатах. Однако решение не принято официально: не прошел оперштаб и не подписан соответствующий указ губернатора по его итогу. Поэтому в ведомстве так осторожно и комментируют ситуацию о продлении каникул в омских школах. Официально же решение примут, вероятно, завтра.

Сообщается на аудиозаписи и о еще одном важном решении. Детям без взрослых теперь нельзя находиться к кинотеатрах, торговых центрах и кафе.

- Суть его следующая: разобщаем всех детей в их коллективах до выхода их на свободу 16 ноября. При этом вносится еще один очень важный пункт: в этот период запрещено нахождение детей в кинотеатрах, торгово-развлекательных комплексах, в организациях питания. Все дети должны быть дома или во дворе на свежем воздухе, - сообщает на записи "голос", очень похожий на голос министра образования.

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