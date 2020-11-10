В Омске начали составлять протоколы на подростков, гуляющих по торговым центрам

Накануне детям до 18 лет запретили гулять в ТЦ без родителей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске продолжают следить за соблюдением коронавирусных ограничений. О результатах недельных рейдов отчитались в министерстве региональной безопасности.

В пресс-службе ведомства рассказали, что помимо стандартного контроля за соблюдением масочного режима, проверили и следование новому запрету на посещение торговых центров детьми без сопровождения взрослых. В период со 2 по 6 ноября составили первые 2 протокола об административных нарушениях на подростков 16 лет. Они уже достигли возраста привлечения к административной ответственности. С теми, кто младше, члены патрульных групп обходились профилактическими беседами. Им и их родителям объясняли, что такие меры введены чтобы избежать высокой детской заболеваемости коронавирусом.

Контролировать соблюдение ограничений будут регулярно. В ведомстве просят омичей с ответственностью и пониманием отнестись к ситуации, носить защитные средства и соблюдать санитарные нормы.