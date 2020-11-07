Александр Мураховский – новый министр здравоохранения Омской области: Чем известен и что от него ждать омичам

Александр Мураховский – новый министр здравоохранения Омской области. Фото: omskportal.ru

Александр Мураховский – новый министр здравоохранения Омской области. Эту информацию подтвердили в областном правительстве.

Известно, что Мураховский вернулся в Омск накануне. Он прилетел из Москвы, где его представили министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Напомним, место главы минздрава Омской области освободилось в четверг, 4 ноября, после увольнения Ирины Солдатовой. Ее отправили в отставку из-за ЧП с протестами скорых.

Омские медики устроили демарш, чтобы привлечь внимание властей к острой нехватке мест в больницах для пациентов с коронавирусом. Медучреждения отказывались принимать даже тяжелых пациентов, которые не могли дышать самостоятельно.

Добавим, что Мураховский Александр Григорьевич возглавляет БСМП-1 – больницу, где лечили Навального.

Также он руководит Омской Горбольницей № 1 имени Кабанова.

Напомним, политика экстренно госпитализировали в Омске после того, как ему внезапно стало плохо в самолете. Его увезли в отделение токсикологии БСМП-1, и главврач Мураховский на протяжении трех дней рассказывал о ходе лечения пациента. После этого Навального перевели в берлинскую клинику «Шарите».

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