Энергии хватит на целый микрорайон: солнечная электростанция Омского НПЗ выработала 20 млн кВт.ч за год

Фото: Борис Ваньков

Солнечная электростанция Омского НПЗ «Газпром нефти» отметила первый год работы второй очереди впечатляющими результатами. За 12 месяцев СЭС поставила в сеть предприятия более 20 миллионов киловатт-часов электроэнергии — этого объема достаточно, чтобы обеспечивать электричеством в течение года городской микрорайон с населением 10 тысяч человек.Совокупная мощность станции достигает 20 МВт, что составляет 10% от общего энергопотребления нефтезавода. Первая очередь СЭС была запущена еще в 2019 году и служила своего рода полигоном для тестирования различных технологических решений.

«Омский НПЗ задает высокую планку для всей промышленности региона. Предприятие сочетает лидерство в отрасли с ответственным отношением к экологии. Возобновляемые источники энергии — важный мировой тренд. Развивая солнечную энергетику и активно участвуя в проекте «Чистый воздух», ОНПЗ формирует современные стандарты экологической культуры и устойчивого развития», — отметил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.

Наиболее эффективные из них применили при строительстве второй очереди, которая включает 49 тысяч фотоэлектрических панелей российского производства и систему накопления энергии для стабильного электроснабжения производственных объектов. Важным этапом модернизации стала реализация федерального проекта «Чистый воздух». Омский НПЗ выполнил 12 проектов по внедрению современных природоохранных технологий и снижению влияния на экологию региона, включая комплекс «Биосфера» и системы автоматического контроля качества воздуха.

«Снижение воздействия на экологию — один из важнейших приоритетов Омского НПЗ и наш вклад в будущее региона. Солнечная электростанция, внедрение современных технологий очистки ресурсов, таких как «Биосфера», развитие систем автоматического контроля воздуха, участие в природоохранных мероприятиях и экологических акциях демонстрируют системный подход предприятия к вопросам экологии», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов.

Развитие «зеленой» энергетики — часть масштабной программы экологической и технологической модернизации ОНПЗ, в которую «Газпром нефть» инвестировала более 500 миллиардов рублей.

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