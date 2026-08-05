Партнерские колледжи «Газпром нефти» в Омске завершают прием абитуриентов

Фото: Борис Ваньков

Прием документов в Омском промышленно-экономическом колледже и Омском монтажном техникуме продлится до 15 августа, а в Омском авиационном колледже завершится уже 14 августа. Абитуриенты еще могут успеть подать документы на программы федерального проекта «Профессионалитет», которые позволяют освоить востребованные в нефтеперерабатывающей отрасли профессии и начать карьеру на ОНПЗ и его дочерних предприятиях.

Программы обучения разработаны при непосредственном участии экспертов ОНПЗ и охватывают подготовку по 21 рабочей специальности. В их числе — профессии, критически важные для предприятия: оператор технологических установок, оператор товарный, машинист компрессорных установок и другие.

В процессе обучения студенты оттачивают практические навыки в учебно-технических зонах кластера на базе ОПЭК, на учебном цифровом полигоне и на реальных производственных площадках Омского НПЗ. Кроме того, учащиеся имеют возможность параллельно получить вторую специальность и пройти оплачиваемую практику.

«Специалисты ОНПЗ и преподаватели колледжей актуализировали 17 программ для студентов «Профессионалитета». Одна из ключевых задач в этом направлении – максимально сблизить процесс обучения и реальное производство. Благодаря такому подходу выпускники колледжей приходят на ОНПЗ высококвалифицированными специалистами. Предприятие предлагает им достойную заработную плату, расширенный социальный пакет и возможности профессионального роста», — отметил генеральный директор ОНПЗ Кирилл Морозов.

Интерес к среднему профессиональному образованию в стране неуклонно растет. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в текущую приемную кампанию российские колледжи получили рекордное количество заявлений — почти три миллиона. Подробнее о преимуществах обучения по программам федерального проекта «Профессионалитет» в Омске можно узнать по ссылке.

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