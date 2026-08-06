В омском УМВД прокомментировали информацию об издевательствах над девочкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 6 августа, в СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела из-за информации об издевательствах над 13-летней девочкой. Ситуацию «Комсомольской правде — Омск» подробно прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей регионального управления Министерства внутренних дел Алексей Командыков.

«В отделе МВД России по Черлакскому району в день обращения матери несовершеннолетней был зарегистрирован материал доследственной проверки. В ходе проверки сотрудниками полиции установлены и в присутствии законных представителей опрошены все участники происшествия. Родители трех девочек привлечены к административной ответственности за потребление несовершеннолетними спиртных напитков. Купивший алкоголь их 18-летний знакомый привлечен к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление алкогольной продукции. Несовершеннолетняя получила ожоги. Информация о травле, насилии и унижении подтверждения не нашла», — рассказал Алексей Командыков.

Сейчас полицейские проводят проверку по обращению жительницы деревни Привольное, которая сообщала о противоправных действиях в отношении 13-летней дочери. Предварительно установлено, что 18-летний местный житель приобрел для троих девочек пиво.

Выпив алкоголь, несовершеннолетние решили причинить себе телесные повреждения в виде ожогов. Вернувшись домой, одна из юных сибирячек, опасаясь наказания, сказала матери, что ее травмировали насильно.

«Участковый уполномоченный полиции направил несовершеннолетнюю на прохождение судебно-медицинской экспертизы. После определения степени причиненного вреда здоровью (либо отсутствия такового) будет принято процессуальное решение. Кроме того, родители трех девочек привлечены к административной ответственности за потребление детьми спиртных напитков. Купивший алкоголь знакомый привлечен к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление алкогольной продукции», добавил подполковник внутренней службы.

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