Издевались над 13-летней девочкой и снимали на видео: в Омске возбудили уголовное дело против жестоких подростков

О ходе и итогах разбирательств доложат главе СКР Александру Бастрыкину Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях появилась информация о том, что омские подростки неоднократно издевались над 13-летней девочкой. Они применяли физическое насилие и снимали это на видео. Родители пострадавшей жаловались полиции, но должных мер принято не было. Следком организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ. 6 августа в региональном управлении ведомства сообщили, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. И.о. руководителя СУ СК Михаил Зайцев доложит председателю Следственного комитета Российской Федерации об установленных обстоятельствах, а также по доводам публикации. Ход разбирательств и исполнение поручения отслеживают специалисты центрального аппарата ведомства.

Обновлено в 11:15

В полиции прокомментировали инцидент. Как выяснилось, речь идет об употреблении детьми алкоголя и ожогах, факт насилия не подтвердился. Читайте подробное разъяснение представителя регионального УМВД Алексея Командыкова.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» рассказала, что труба упала на голову ребенку: юного пассажира мопеда стащило с мотоблока.

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