Омский облсуд оставил в силе приговор жителю Исилькуля за убийство

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Суд Омской области подтвердил законность приговора 60-летнему жителю Исилькульского района. Мужчина осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Апелляционная жалоба защиты о переквалификации на превышение пределов обороны отклонена. Об этом сообщила 6 августа объединенная пресс-служба судов региона.

Трагедия произошла 6 января 2026 года в частном доме в поселке Северный. Поконфликтовав с 45-летним сыном своей возлюбленной пьяный мужчина ударил его ножом в грудь. Из-за повреждения легкого и сердца потерпевший в тот же день скончался в больнице. Суд первой инстанции переквалифицировал действия с убийства на часть 4 статьи 111 УК РФ, установив отсутствие умысла на лишение жизни, и учел, что фигурант вызвал скорую помощь и не стал скрываться.

Защита настаивала на вынужденном характере удара, но облсуд не нашел подтверждений угрозы жизни убийцы. Приговор о 9 годах колонии строгого режима оставлен без изменений и вступил в силу.

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