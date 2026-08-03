«Настаивал на самообороне»: омич зарезал родственника бывшей жены и отправился в тюрьму

На одежде фигуранта обнаружили кровь погибшего человека. Фото: прокуратура Омской области

51-летнего жителя Омска признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом сообщила 3 августа региональная прокуратура. Приговор за поножовщину вынес Октябрьский райсуд.

Фигурант испытывал неприязнь к племяннику своей бывшей супруги, жившему в его доме. 4 июня 2025 года мужчина ударил постояльца ножом в грудь, отчего потерпевший скончался на месте. Подозреваемого задержали, на его одежде оказалась кровь погибшего. Орудие преступления было изъято.

Подсудимый отказался признавать вину и заявил, что действовал в рамках самообороны. Присяжные сочли улики, представленные гособвинением, достаточными для вынесения вердикта. Суд назначил наказание: 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, убийца выплатит родителям зарезанного омича 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение еще не вступило в законную силу.

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