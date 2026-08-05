Омский подрядчик заплатит 14 млн рублей за нарушения при строительстве развязки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Арбитражный суд Омской области частично удовлетворил иск депстроительства о взыскании неосновательного обогащения с компании «СтройТраст». Она возводит развязку на улице 3-й Островской у Ленинградского моста.
Проверка Контрольно-счетной палаты выявила нарушения: заказчик оплатил завышенные объемы и материалы, не соответствующие проекту. Вместо гортензий высадили однолетние петунии и бархатцы, тротуарную плитку заменили на более дешевую, а летние операции провели по зимним тарифам с повышающим коэффициентом.
Суд признал переплату неосновательным обогащением и обязал подрядчика вернуть 9,4 млн рублей долга, а также 4,7 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами (начисления продолжатся до полного погашения).
Фирма «СтройТраст», получившая за контракт 240 млн рублей, сейчас ремонтирует мост у Телецентра и испытывает финансовые трудности. Кредиторы добиваются банкротства, было возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплат рабочим.
Вынесенное решение пока не вступило в силу.
Ранее мы рассказали о мошенничестве с «Пушкинской картой» на 45 млн рублей.
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