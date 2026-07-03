Омскому подрядчику ремонта моста у Телецентра вынесли предостережение

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Госинспекция труда в Омской области вынесла предостережение ООО «Стройтраст» − подрядчику, который ремонтирует мост у Телецентра. Компанию уличили в задержках сроков выплат зарплат, отпускных и расчета.

Ранее работники ООО «Стройтраст» неоднократно жаловались на задержки выплат. Впервые такая проблема возникла еще в конце прошлого года. Нарушения также подтвердила прокурорская проверка. В мэрии, комментируя эту ситуацию, рассказали, что за выполненные на мосту работы с подрядчиком рассчитываются вовремя, а распространяемая в соцсетях информация может быть фейком.

Кроме того, к ООО «Стройтраст» были поданы несколько исков в Арбитражный суд Омской области. В частности, компания не смогла вовремя рассчитаться с контрагентом за поставку и монтаж оборудования.

Ранее КП-Омск рассказывала, что в Омске объяснили порядок перерасчета за горячую воду

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