Ресурсоснабжающая организация назвала три законных основания для снижения платы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Горожане, в чьих квартирах не установлены индивидуальные приборы учета горячей воды, имеют законное право на перерасчет платы за ГВС. Заместитель генерального директора по экономической политике АО «Тепловая компания» Вячеслав Дядюн разъяснил механизмы корректировки начислений в период плановых ремонтов тепловых сетей и гидравлических испытаний.

Кто может получить перерасчет за горячую воду

Эксперт сразу обозначил ключевое условие: претендовать на перерасчет могут только те потребители, у которых нет счетчиков и расчет стоимости идет по общим нормативам. Омичи с установленными приборами учета платят исключительно за фактически потребленный объем ресурса.

Представитель ресурсоснабжающей организации выделил три законных основания для снижения платы. Первое — временное отсутствие жильцов в квартире (отпуск, командировка, дача). Для этого необходимо подать заявление в «Тепловую компанию» и приложить подтверждающие документы: авиа- или железнодорожные билеты, путевки, справки из санатория.

Второе основание — период планового летнего отключения ГВС. В этом случае жителям не требуется подавать никаких документов. Ресурсники самостоятельно ведут учет плановых остановок котельных и тепловых пунктов и автоматически исключают эти дни из квитанций за соответствующий месяц.

Третье и наиболее актуальное летом основание — поставка горячей воды ненадлежащего качества. По закону температура в точке водоразбора должна быть не ниже 60 °C. Если после завершения ремонтов из крана течет остывшая вода, потребителю необходимо подать официальную заявку исполнителю услуг. После этого на объект выезжает комиссия из представителей «Тепловой компании» и управляющей организации, которая производит замеры и составляет двусторонний акт.

«Мы выезжаем на объект, смотрим, в чем причина падения температуры, актируем это и делаем перерасчет абоненту. Уже затем мы в межведомственном режиме выясняем, по чьей конкретно вине: тепловиков или управляющей компании — вода оказалась недостаточно горячей, и решаем этот вопрос», — резюмировал Вячеслав Дядюн.

Сезон плановых ремонтов и гидравлических испытаний тепловых сетей традиционно сопровождается временными ограничениями подачи ГВС в жилых домах Омска. Механизм перерасчета за коммунальные услуги регулируется постановлением Правительства РФ № 354. Наличие официального акта о предоставлении услуги ненадлежащего качества является единственным юридическим основанием для снижения платы при отсутствии приборов учета. Гражданам рекомендуется фиксировать все обращения в аварийно-диспетчерские службы письменно или через официальные цифровые сервисы для сохранения доказательной базы.

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