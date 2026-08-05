В Омске прокуратура заставила УК отремонтировать квартиры сирот

Работы по восстановлению кровли были проведены в кратчайшие сроки. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омске вмешательство надзорного ведомства потребовалось для того, чтобы привести в порядок жилье, предоставленное детям-сиротам. Прокуратура Центрального округа провела проверку после того, как весеннее ненастье выявило серьезные проблемы с кровлей в одном из многоквартирных домов. Подробности сегодня рассказали в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в доме на 6-м Амурском проезде. Весной, в период активного таяния снега и обильных дождей, крыша здания дала течь. Вода проникла в две квартиры, которые по договору найма были предоставлены гражданам из числа детей-сирот.

Последствия потопа оказались неприятными: в жилищах была испорчена отделка стен и потолков, начала разрушаться оштукатуренная поверхность, а в санузлах и на кухнях повредились межплиточные швы.

Чтобы заставить ответственных лиц устранить нарушения, прокуратура внесла официальное представление руководителю управляющей компании, обслуживающей дом. После рассмотрения акта надзора УК провела необходимые восстановительные работы. На данный момент жилищные права омичей полностью восстановлены, а последствия протечки ликвидированы.

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