Безопасно, но незаконно: суд обязал жительницу Омского района отменить ремонт с присоединением лоджии

Несмотря на согласованный проект расширения площади за счет лоджии, решение вынесено не в пользу истицы

В Омской области суд обязал жительницу села Красноярка вернуть квартиру в первоначальный вид, несмотря на то, что ее ремонт был официально согласован администрацией и прошел все строительные экспертизы. Об этом сегодня, 5 августа, рассказали в пресс-службе районных судов.

История началась 5 августа 2025 года, когда администрация Омского района одобрила переустройство квартиры. Собственница утеплила балкон, демонтировала дверные и оконные блоки, объединив комнату с лоджией, и разделила радиатор отопления на два. Кроме того, общедомовые стояки водоснабжения и отопления были зашиты в короба с ревизионными лючками.

Строительная и пожарная экспертизы подтвердили: работы выполнены качественно и нормам не противоречат. Однако в ситуацию вмешалось ТСН «В сосновом бору», подав иск в суд.

Служители Фемиды обратили внимание на нормы Жилищного кодекса. Суд указал, что наружная стена дома является общим имуществом всех жильцов. Ее демонтаж привел к уменьшению площади общего имущества и увеличению отапливаемой площади квартиры. По закону такие глобальные изменения требуют 100-процентного согласия всех собственников в многоквартирном доме, чего получено не было.

В итоге суд признал разрешение администрации незаконным. Теперь собственнице придется за свой счет восстанавливать наружную стену по проекту и демонтировать короба, закрывающие доступ к общедомовым трубам. На выполнение работ ей дали три месяца после вступления решения в силу, однако ответчица уже подала апелляционную жалобу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд на 5 тысяч оштрафовал ректора омского вуза за нарушение прав сотрудницы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru