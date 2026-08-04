Суд на 5 тысяч оштрафовал ректора омского вуза за нарушение прав сотрудницы

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Омске мировой суд Первомайского судебного участка вынес решение по административному делу ректора ОмГТУ Павла Корчагина из-за нарушения прав работника вуза. Его оштрафовали за нарушение на некоторую сумму денег.
О решении сообщила объединенная пресс-служба судов области.
В ноябре 2024 года Корчагин уволил главного бухгалтера вуза Ольгу Шкобаро с формулировкой «за неисполнение должностных обязанностей». Та восстановилась на работе по суду.
Затем в августе 2025 года ректор снова уволил ее, но уже на основании о сокращении штатов. Постановлением Государственной инспекции труда в Омской области от 13 августа 2025 года Корчагин был признан виновным по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ по эпизоду с незаконным увольнением бухгалтера.
Суд признал и второе увольнение незаконным, в итоге снова восстановив Шкобаро на работе. Далее ее уволили в третий раз, и сейчас уже в третий раз бухгалтер судится о восстановлении на работе. Об этом КП-Омск будет писать более подробный материал.
Штраф за нарушение прав сотрудницы сейчас составил 5 тыс. рублей. Это максимальный размер для должностных лиц по данной статье. Действия ректора квалифицированы по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Ранее мы писали, что в Омской области суд взыскал 150 тыс. рублей с больницы за травму уборщицы.
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