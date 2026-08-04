Суд на 5 тысяч оштрафовал ректора омского вуза за нарушение прав сотрудницы

Спор между ректором и бухгалтером уже не раз переходит в суды Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Омске мировой суд Первомайского судебного участка вынес решение по административному делу ректора ОмГТУ Павла Корчагина из-за нарушения прав работника вуза. Его оштрафовали за нарушение на некоторую сумму денег.

О решении сообщила объединенная пресс-служба судов области.

В ноябре 2024 года Корчагин уволил главного бухгалтера вуза Ольгу Шкобаро с формулировкой «за неисполнение должностных обязанностей». Та восстановилась на работе по суду.

Затем в августе 2025 года ректор снова уволил ее, но уже на основании о сокращении штатов. Постановлением Государственной инспекции труда в Омской области от 13 августа 2025 года Корчагин был признан виновным по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ по эпизоду с незаконным увольнением бухгалтера.

Суд признал и второе увольнение незаконным, в итоге снова восстановив Шкобаро на работе. Далее ее уволили в третий раз, и сейчас уже в третий раз бухгалтер судится о восстановлении на работе. Об этом КП-Омск будет писать более подробный материал.

Штраф за нарушение прав сотрудницы сейчас составил 5 тыс. рублей. Это максимальный размер для должностных лиц по данной статье. Действия ректора квалифицированы по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Ранее мы писали, что в Омской области суд взыскал 150 тыс. рублей с больницы за травму уборщицы.

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