Ссора у сельского кафе: омичка получила 8,5 лет колонии за убийство прохожего

Мужчина истек кровью и погиб на месте

Крутинский районный суд Омской области вынес приговор 45-летней местной жительнице, которая насмерть забила знакомого осколком стеклянной бутылки. Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подробности рассказали сегодня в прокуратуре Омской области.

Трагедия произошла в ночь на 3 августа 2025 года в селе Новокарасук. По данным следствия, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подсудимая отдыхала на территории возле одного из местных кафе. Там между ней и 40-летним односельчанином вспыхнула ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Конфликт быстро перерос в расправу: женщина схватила разбитую стеклянную бутылку и нанесла мужчине множественные удары острым горлышком в шею, лицо и голову. От полученных ранений потерпевший скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

В ходе следствия женщина давала признательные показания, однако в зале суда попыталась смягчить свою участь. Она частично отказалась от признания вины, настаивая на том, что не имела прямого умысла на убийство и якобы просто хотела «отмахнуться». Суд эти доводы отклонил, признав совокупность доказательств неопровержимой.

С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимой наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

Кроме того, служители Фемиды удовлетворили гражданский иск: с осужденной в пользу отца погибшего взыскано более 1 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда и возмещения расходов на погребение. На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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