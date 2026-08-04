Омичи возмутились из-за пьяного «ада» у магазина, продающего спиртное и ночью

Как магазин умудряется продавать спиртное и ночью, непонятно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В паблике «Типичный Левый берег Омска» 1 августа вышла жалоба от анонимной подписчицы, где та с негодованием описала проблему в Авиагородке. По её словам, из-за магазина, продающего спиртное и ночью, в этом месте каждый день «ад под окнами».

Автор жалобы уточнила, что жители микрорайона официально заявляют: они лишены права на отдых. Систематически на «пятачке» у магазина на улице 12 Декабря (назвал он и ближайшую к нему остановку) разворачивается ночное алкоавтошоу.

«Ночной киоск открыто притягивает нарушителей, беспрепятственно торгуя алкоголем в запрещенные часы. В итоге под окнами сотен людей происходит кошмар: рев моторов, визг резины, музыка на полную мощность, постоянные гудки, пьяные крики и разборки. Шум настолько сильный, что пробивает окна даже в домах на второй и третьей линии», —рассказала она.

В итоге, отметила подписчица, страдают пожилые люди, просыпаются маленькие дети.

«Мы — работающие граждане, которые платят налоги, но просто не можем поспать из-за творящегося беспредела. Контроля со стороны органов нет вообще. Вызов полиции превратился в абсурд: вместо задержания нарушителей сотрудники посреди ночи будят заявителей, чтобы взять объяснения. В это время автохамы спокойно уезжают», — негодовала она.

В заключение омичка потребовала от ответственных служб навести в этом порядок. По его мнению, необходимы жесткие меры: регулярные ночные патрули ППС и ГИБДД по выходным на этой точке, а также комплексная проверка законности ночной торговли алкоголем в данном павильоне.

По просьбе КП-Омск комментарий о проблеме дало областное УМВД:

«Поступающие в полицию обращения проверяются в установленном порядке. Информация о нарушениях правопорядка будет использована сотрудниками полиции при несении службы в микрорайоне».

Редакция будет следить за развитием ситуации.

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