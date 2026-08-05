Омский школьник сыграл в футбол с Путиным

В Красноярск съехались более 800 участников. Фото: администрация Омска

В Красноярске торжественно завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5–7 классов. Одной из главных изюминок церемонии закрытия стало участие 13-летнего омича Дениса Художиткова. Ученик гимназии № 62 не только стал соведущим праздника, но и попал в символическую историю проекта, обменявшись футбольными пасами с главным гостем финала — Президентом России Владимиром Путиным.

Для Дениса «Большая перемена» стала по-настоящему судьбоносным проектом. В 2024 году он одержал победу в конкурсе среди учеников 1–4 классов, а спустя год вернулся на сцену уже в статусе состоявшегося лидера и примера для младших товарищей.

Обращаясь к финалистам, Владимир Путин отметил колоссальный масштаб проекта за годы его существования.

«Только представьте себе — более семи миллионов человек. Многие из них стали студентами ведущих вузов страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причём работают успешно, удачно», — подчеркнул глава государства. Президент также отдельно поблагодарил наставников, педагогов и представителей бизнеса, чей вклад в развитие детей он назвал неоценимым.

В Красноярск съехались более 800 участников: пятиклассники, шестиклассники и семиклассники со всех уголков России, а также старшеклассники из-за рубежа. Ребята прошли насыщенную программу: мастер-классы, деловые игры, командные тренинги и квест «Время больших перемен» в филиале Национального центра «Россия».

По итогам состязаний 300 школьников получили статус победителя. Главным призом для них станет уникальное «Путешествие мечты» на поезде через всю страну. В августе две группы отправятся в путь навстречу друг другу: одна проследует из Москвы во Владивосток, вторая — в обратном направлении.

Особые бонусы предусмотрены и для других участников: зарубежные старшеклассники-финалисты получат право учиться на бюджетных местах в ведущих российских вузах, а педагоги-наставники победителей будут отмечены премиями в 100 тысяч рублей и специальной просветительской программой.

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