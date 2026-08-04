Омский врач-офтальмолог назвала главные риски потери зрения у школьников

Врач-офтальмолог Евгения Подчебутова. Фото: Александр Румянцев

Первый класс для детских глаз — критическое время, это не только большая психоэмоциональная, но и серьезная физическая нагрузка. По статистике омских офтальмологов, к концу первого учебного года миопия (близорукость) диагностируется уже у 22% учеников, еще 10 % страдают от избыточной дальнозоркости. Врач-офтальмолог Евгения Подчебутова объяснила «КП», как отличить обычную усталость от болезни и зачем заставлять ребенка смотреть в окно каждые полчаса.

Скрытая угроза: когда единица обманывает

Главная ошибка родителей перед школой — ориентироваться только на таблицу Сивцева с буквами «Ш»и «Б». Ребенок может читать десятую строчку без запинки, имея при этом скрытую проблему.

«Зрение — это строки таблицы, которые пациент читает. Ребёнок может видеть 100% (10 строк или 1.0), но иметь скрытый избыточный плюс внутри глаза (+4…+5) Именно поэтому обязательно пройти обследование у специалиста-офтальмолога», — объясняет Евгения Юрьевна.

Таблица для проверки зрения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ключевой показатель здоровья школьника — гиперметропический запас («резерв плюса»). В норме в шесть-семь лет он должен составлять +1.00…+0,50 диоптрии. Если резерва нет или он меньше, любая зрительная нагрузка спровоцирует напряжение аккомодации, которое быстро перерастет в истинную близорукость.

«Красные флаги»: признаки того, что пора бежать к врачу

Родители часто списывают жалобы на зрение просто усталостью, или капризами ребенка. Однако есть четкие маркеры начинающегося заболевания:

«Главный маркер — прищуривание вдаль (доска, вывески, лица людей). Так ребенок пытается создать эффект диафрагмы, чтобы картинка стала резче. Если замечаете снижение расстояния до экрана или книги — это тоже важный маркер. При этом нормальное расстояние для чтения 30–40 см, а если ближе 20 см — компенсаторные механизмы работают на износ. Усталость проходит после отдыха, а зрительное напряжение остаётся ежедневно и усиливается — значит проблема действительно есть. Особенно, если ребенок жалуется на постоянную головную боль, усиливающуюся к вечеру».

Осанка убивает фокус

Плохая осанка за партой напрямую бьет по сетчатке. Сама по себе сутулость не вызывает органическую близорукость, но она ее провоцирует.

«Нарушение кровотока из-за сутулости ведет к ухудшению кровоснабжения затылочных долей мозга и мышц глаза — вечером зрение плывёт. Асимметрия позы (сколиоз, перекос плеч): взгляд через край хрусталика приводит к двоению букв и усилению напряжения. Сутулость сокращает расстояние до книги — нагрузка возрастает вдвое», — отмечает специалист.

Правило «5-5-30»

Американская методика «каждые 20 минут смотри 20 секунд вдаль» для российского первоклашки бесполезна — ему просто станет скучно. Для наших детей адаптировано правило «5-5-30».

«Каждые 30 минут прерывать занятия на 5 минут физической активности и найти 5 объектов вдали. Тридцать минут — физиологический предел концентрации в 6–7 лет. Физическая активность снимает статическое напряжение не только глаз, но и шейного отдела. Пять объектов вдали заставляют расслабиться цилиарную мышцу. Недостаточно просто посидеть с закрытыми глазами — мышцы останутся напряжёнными», — подчеркивает Евгения Юрьевна.

Практический совет: поставьте песочные часы на стол на 30 минут. Пересыпался песок — игра «найди пять жёлтых предметов в окне».

Солнце против таблеток

Самый мощный инструмент профилактики миопии бесплатен. Прогулки при дневном свете научно доказаны: солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, он тормозит патологическое удлинение глазного яблока.

«Главный практический совет из этого — проводить больше времени на улице при дневном свете, чтобы глаза получали необходимую стимуляцию для синтеза дофамина. Но помните: смотреть прямо на солнце нельзя — это может вызвать ожог сетчатки», — настаивает Евгения Подчебутова.

Экранное время: зеленый, оранжевый и красный уровни опасности

Памятки, которые выдают врачи, делят гаджеты на три зоны. Зеленая — безопасно (около двадцати минут в день суммарно). Оранжевая — осторожно. Красная — критично (больше двух часов сидишь — все, зона риска).

Гаджеты для школьников должны быть строго граничены по времени Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Евгения Юрьевна уверена, запугивание – не поможет. Важно доходчиво объяснить ребенку, чем в будущем могут грозить риски потери зрения. И насколько это может ограничить их возможности в выборе профессии или вообще в качестве жизни.

«Я говорю ребенку: меня дома нет, я тебя никак не схвачу, очки тебе не надену. Основная твоя задача — самому следить за своим здоровьем. И далее, если ты хочешь активную жизнь во взрослом возрасте без ограничений, то это уже будет зависеть от тебя. На самом деле практически всем детям нравится хорошо видеть и носить средства коррекции (очки, линзы). Они начинают рассказывать родителям, что оказывается дерево-это не просто ствол и зеленая «шапка», а что там есть листики, на листьях есть узоры; дома не просто серые или красные, а что на них есть плиточки или кирпичики.

Для некоторых родителей, которые всю жизнь видели отлично, это шок».

Что — маркетинг, а что действительно работает

Витаминные комплексы, сиропы с черникой и бесконечная морковь пользы детским глазам не принесут.

«По распространённым чернике, витамину A — это маркетинг. Никакой доказательной базы нет, принимать это не нужно. Также как есть морковку или саму чернику — они зрение не улучшат. Витаминные комплексы ребёнку не нужны, если ребёнок нормально питается», — категорична офтальмолог.

Настоящая доказательная база есть только у трех веществ: лютеина, зеаксантина (защищают желтое пятно сетчатки), омега-3 (стабилизирует слезную пленку). Все это содержится в простых продуктах: яичный желток, капуста (например, брокколи), зелень (самый полезный шпинат), жирная рыба, говядина и тыквенные семечки.

Что касается модных очков с фильтром синего света (blueblock), специалист категорична:

«Для профилактики у детей такие очки не рекомендуются. Могут помочь при жалобах на усталость глаз или нарушениях сна, если ребёнок поздно вечером сидит долго за экраном. Но носить их в дневное время на улице нельзя. Они мешают проникновению естественного света, который защищает от близорукости. Поэтому если мы этот свет блокируем, только ухудшаем состояние».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Если отклонения в качестве зрения уже начались, то можно использовать современные линзы.

«Для контроля миопии используются специальные очки, либо мягкие дефокусные линзы дневного ношения, либо ночные линзы (ортокератология). Мягкие линзы надевают утром и вечером снимают. Ночные линзы перед сном либо ребёнок, либо родитель ребёнку надевает. Нужно поспать восемь часов, затем утром ребёнок просыпается, линзы снимает и днём видит без очков. Они работают за счет перераспределения клеток эпителия на поверхности глаза таким образом, чтобы пациент видел».

Чек-лист перед походом к врачу-офтальмологу

Чтобы прием прошел эффективно, подготовьтесь заранее:

— Поговорите с ребенком сами, спросите о жалобах и предупредите про капли, от которых временно пропадет четкость.

— Проследите за красными флагами (прищуривание, наклон головы) и расскажите врачу , чем занимается ребенок дома (хобби) и как близко подходит к телевизору.

— Принесите старые выписки, даже если они пятилетней давности — динамику важно видеть в цифрах.

— Обязательно возьмите выписанные ранее очки, даже если они сломаны или разонравились ребенку.

Только совместными усилиями мы сможем добиться хорошего зрения и сохранить его.

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