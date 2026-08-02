«Чтобы меня любили, я должен быть идеальным»: врач-психотерапевт объяснил природу комплексов и дал пять советов по борьбе с ними

Омичам дали советы, как бороться с внутренними страхами Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В условиях высокого рабочего темпа и информационной перегрузки жители Омска все чаще сталкиваются с неуверенностью в себе и профессиональным выгоранием. Как отличить обычную усталость от глубокого внутреннего кризиса, где грань между здоровым перфекционизмом и разрушительным комплексом отличника, и почему перед важным собеседованием иногда полезнее сделать десять приседаний, чем повторять аффирмации.

Ответить на эти вопросы помог врач-психотерапевт Клинической психиатрической больницы им. Н.Н. Солодникова Андрей Гринимаер. Специалист поделился практическими советами для омичей о том, как договориться со своим внутренним критиком, перестать зависеть от чужого мнения и вернуть себе право на несовершенство без ущерба для качества жизни.

Уверенность — это не стальная броня, которую нужно нарастить годами тренировок. По словам специалистов, это способность вашего взрослого «Я» защитить своего внутреннего ребенка от старой боли. Проблема большинства людей заключается в том, что они пытаются лечить симптомы: дрожь перед публичным выступлением, страх отказа или неловкость при общении с незнакомцами. Однако работать необходимо с первопричиной.

Комплексы формируются просто: ребенок считывает отношение к нему значимых взрослых. Если вас часто критиковали, игнорировали ваши чувства или требовали быть удобным, ваш мозг сделал единственно возможный вывод для выживания: чтобы его любили, он должен быть идеальным, а настоящий никому не нужен. Вы выросли, получили два высших образования, но эта прошивка осталась.

«Теперь взрослый человек боится написать сообщение коллеге, потому что где-то глубоко сидит тот самый пятилетний малыш, которого однажды жестоко отругали за криво нарисованный цветок», — поясняет врач-психотерапевт Клинической психиатрической больницы им. Н.Н. Солодникова Андрей Гринимаер.

Специалист предлагает распутывать этот клубок через пять точек опоры:

Найдите источник трансляции. Когда в очередной раз накроет мысль «У меня ничего не получится», остановитесь и спросите себя, кому принадлежит этот голос. Маме, которая боялась, что вы набьете шишки? Отцу, который хотел как лучше? Жестокой учительнице литературы? Запишите эти фразы дословно на бумаге. Вы увидите, что транслируете себе чужие страхи сорокалетней давности. Это осознание уже наполовину выключает их власть над вами.

Легализуйте право на несовершенство. Перфекционизм — главный спонсор ваших комплексов. Пока вы стремитесь к идеалу, любая мелкая ошибка воспринимается как катастрофа. Введите правило «достаточно хорошо». Сделайте работу на четверку, позвольте себе прийти на встречу без идеальной укладки. Мир не рухнет, а ваша нервная система получит сигнал о том, что ошибаться безопасно.

Техника «Дневник фактов» против эмоциональных качелей. Чувствительность к комплексам обостряется, когда мы живем в иллюзиях. Заведите заметку, куда будете записывать только сухие события дня без оценок: «В 10:00 отправил важное письмо», «Вечером приготовил ужин». Когда накопится база из сотни таких пунктов, мозгу будет сложнее верить внутреннему критику.

Опора на тело, а не на мысли. Тревога живет в голове, а физиология — в теле. Перед сложным разговором сделайте то, чего никогда не делали: поприседайте десять раз или сильно сожмите кулаки на пять секунд, а затем резко расслабьте. Это сбросит адреналин и даст телу сигнал безопасности.

Смещайте фокус с потребления на созидание. Люди с глубокими комплексами постоянно потребляют чужой контент, сравнивая свою жизнь с чужой витриной. Направьте энергию вовне: почините кран, испеките хлеб, напишите полезный пост. Уверенность рождается там, где есть видимый результат вашего труда.

Важное медицинское примечание: если чувство собственной неполноценности сопровождается постоянной фоновой тревогой, нарушениями сна или аппетита, навязчивыми мыслями и избеганием социальной жизни — это повод обратиться за медикаментозной поддержкой. Иногда биохимии мозга нужна помощь извне, чтобы вы могли начать делать первые шаги.

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