Омские школы получили рекомендации по Дню знаний в Год единства

Фото: Диана Иванова

Министерство просвещения РФ направило в регионы рекомендации по организации Дня знаний 1 сентября. В Год единства народов России особое внимание уделено патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и укреплению духовно-нравственных ценностей. Об этом рассказали сегодня, 29 июля, в пресс-службе регионального министерства образования.

Торжества в школах и колледжах начнутся с выноса флага и исполнения гимна. Рекомендовано привлекать к линейкам представителей разных народов, многодетные семьи, ветеранов боевых действий, участников СВО, успешных выпускников, общественные и национально-культурные объединения. Их выступления посвятят дружбе народов и общей ответственности за будущее.

Первым занятием в классах станет урок «Разговоры о важном». Для первоклассников, по традиции, организуют знакомство с учителями.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Для первокурсников проведут встречи с кураторами, экскурсии по мастерским и мероприятия с работодателями.

«День знаний объединяет миллионы детей и взрослых. В Год единства народов России особенно важно, чтобы во всех школах и колледжах он стал символом уважения к истории нашей страны, ее многонациональной культуре, традиционным ценностям и преемственности поколений. Подготовленные рекомендации помогут образовательным организациям провести праздник на высоком организационном уровне, сохранив его торжественную атмосферу и воспитательное значение», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

При подготовке омичи особое внимание уделят безопасности: проведут инструктажи, проверят пожарные и антитеррористические нормы, пропускной режим и доступную среду для учащихся с инвалидностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьные бутерброды стали причиной штрафа для омского поставщика

Из-за взятки на экзамене омич лишился водительских прав

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru