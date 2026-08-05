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НовостиОбщество5 августа 2026 7:13

Омская область получит почти 600 млн рублей на газификацию частного сектора

Дополнительное финансирование поступит из федерального бюджета
Екатерина КРАСНОВА

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России направит Омской области дополнительное финансирование для решения экологических проблем. В 2026 году регион получит 598 млн рублей в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Об этом 5 августа сообщили в федеральном кабинете министров.

Главная цель выделения средств — снижение объема вредных выбросов в атмосферу. Дополнительные деньги будут направлены на масштабную газификацию частного сектора в областном центре. Власти уже сформировали поадресный перечень, в который вошли более 2,8 тысячи домовладений. Эти строения планируется перевести с традиционного печного отопления, которое является одним из главных источников зимнего смога, на экологичное газовое.

С учетом нового транша общий объем федеральных субсидий, выделенных Омской области на улучшение экологической обстановки в 2025–2026 годах, составит около 1 млрд рублей.

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