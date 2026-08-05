Власти разрешат бизнесу разработку богатого месторождения песка под Омском

Фото: Кирилл Янчицкий.
В Омском районе стартовал аукцион на право пользования недрами с целью разведки и промышленной добычи полезных ископаемых. Конкретно тут имеется в виду песок.
На торги выставлен участок Большекулачинского месторождения, расположенный неподалеку от села Надеждино, в пойме правого берега Иртыша.
Победитель аукциона получит лицензию на разработку территории площадью более 0,3 кв. км на семь лет. На участке есть запасы строительного песка, по категории С2 это оценено в более чем 2,1 млн кубометров.
Стартовая цена права аренды объекта составляет 15,04 млн рублей. Участникам нужно внести разовый сбор за подачу заявки в 70 тыс. рублей и оплатить госпошлину за оформление документов.
Ранее мы сообщали, что областное минприроды сдает в аренду месторождение песка у Красноярки.
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