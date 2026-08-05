Команда СИБИТа покорила дистанции Сибирского международного марафона в Омске

Ректор Максим Родионов лично возглавил спортивный забег. Фото: СИБИТ

Команда Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) и Сибирской региональной школы бизнеса (колледжа) приняла активное участие в 36-м Сибирском международном марафоне (SIM-2026), традиционно приуроченном ко Дню города Омска.

Сотрудники учебного заведения успешно преодолели дистанции в 3 и 10 километров, продемонстрировав спортивный дух и приверженность здоровому образу жизни. Возглавил команду ректор СИБИТа Максим Родионов, который лично вышел на старт 10-километровой трассы.

«С огромным удовольствием принял участие в Международном сибирском марафоне, пробежав дистанцию в 10 километров, – поделился ректор СИБИТа Максим Родионов. – Спорт – это не только здоровье, но и возможность объединять людей, вдохновлять их на достижения. Я горд тем, что Сибирский институт бизнеса и информационных технологий поддерживает такие инициативы, как марафон, которые способствуют развитию физической культуры и популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Каждый участник, вне зависимости от результата, продемонстрировал силу духа и стремление к самосовершенствованию. Я уверен, что подобные мероприятия помогают формировать активную и здоровую гражданскую позицию у студентов и всех жителей нашего региона. Спасибо организаторам за великолепную атмосферу и возможность быть частью этого замечательного события. Надеюсь, что в следующем году нас станет еще больше!»

Помимо бегунов, вуз и колледж делегировали на трассу яркую группу поддержки. Разместившись на ключевых точках маршрута по всему городу, болельщики с фирменными флагами СИБИТа приветствовали каждого участника, желали легкой трассы и подбадривали спортсменов на протяжении всего забега, создавая атмосферу настоящего спортивного праздника и единства.

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