Омская чемпионка марафона Марина Ковалева: «Было тяжело уже со второго километра»

Марина снова выиграла этот забег. Фото: Кирилл Янчицкий.

Омичка Марина Ковалева с хорошим отрывом победила на Сибирском международном марафоне 1 августа. Как известно, уже не в первый раз.

После финиша она поговорила с разными журналистами, в том числе дав эксклюзивный комментарий для КП-Омск. По словам атлетки, участвовать в забеге в родном городе ей хочется далее и снова.

— Как мне ни тяжело сегодня бежалось, в следующем году еще раз хочу пробежать марафон в Омске. Хотя именно у нас во время забега особенно жарко. В жару бежать тяжело. Мне лучше, когда +10 градусов, чем +30.

Помешать в следующий раз может еще только календарь, план подготовки. Допустим, в прошлом году участвовать не удалось, потому что травмировала ногу на марафоне до того.

— Еще накануне вы высказали ожидание, что бороться вам придется больше с самой. Так и получилось?

— Да, именно. Плюс та же погода. И погода даже победила. Могу сказать и так.

— Был ли какой-то особо тяжелый отрезок на дистанции?

— Тяжело мне было сразу со второго километра, когда выбежали на открытую местность. Было очень жарко, и борьба была всю дистанцию. С собой и с погодой. Особенно трудно после 22-го километра, заболел бок. Я сбавила скорость, пока боль не прекратилась. Потом уже бежала своим темпом. И этого все же хватило для победы.

Также эксклюзивный большой комментарий для КП-Омск дала серебряная призерша, представительница Старого Оскола Юлия Рыженкова.

«Я в целом довольна своим результатом. Наверное, была бы даже довольна и третьим. В группе соперниц девушки были даже сильнее меня. Плюс я участвовала после травмы (не растяжение, но сильно болела нога), она случилась на марафоне 10 мая. Практически месяц после того у меня был без бега, первый бег без боли удался мне на марафоне «Белые ночи» в Петербурге 4 июля. И уже далее решила, что буду готовиться к Сибирскому международному марафону.

С подготовкой был эксперимент, я уехала в горы на высоту 1 300 метров, и просто бегала кроссы», — высказалась она.

В Омске же Юлия планировала такую тактику: первую половину дистанции не более чем за 1 час 20 минут, так и получилось.

«Первая десятка километров у меня 27 минут 30 секунд. Даже поняла, что это слишком быстро, сбавила. Потому что марафон таков, можно вдарить быстро, а потом выдохнуться где-то так, что и не суметь финишировать. Люди стараются этого избежать.

И уже потом раньше 30-го километра я догнала Настю Деркач, приняла решение побежать некоторое время так, чтобы она за меня не «зацепилась». Ну и заодно прощупала ее самочувствие. Потерпела пару километров, и далее добежала до финиша уже на терпении.

Спасибо Омску, меня столько поддерживало на дистанции людей, что очень приятно. Трасса в этом году лучше, чем в прошлом, даже при том, что четыре круга. Может быть, мне проще, потому что я бегаю и 100 км по кругу в один километр, было такое, в манеже», — добавила атлетка.

Напомним, что третье место здесь у женщин заняла Анастасия Деркач из Челябинска.

Ранее также мы писали, сколько людей стартовали на всех дистанциях марафона.

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