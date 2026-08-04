В омском микрорайоне Старый Кировск вспыхнуло кафе

Стихия разыгралась на 180 «квадратах» Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сегодня, во вторник 4 августа, на улице 22 Декабря загорелось кафе. Об этом «Комсомольской правде — Омск» рассказали в региональном ГУ МЧС России. К счастью, инцидент не привел к травмированию людей.

«Сообщение о ЧП дежурному поступило в 11 часов 50 минут. На местро происшествия прибыли 23 сотрудника министерства чрезвычайных ситуаций. Они использовали 6 единиц спецтехники. Отрытое горение потушили в 12:35. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров», — уточнили изданию в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее «КП-Омск» рассказала, как детские шалости привели к воспламенению гаражного комплекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Местный подросток получил 6 лет за поджог машины участкового

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru