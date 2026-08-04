Омские мальчики играли со спичками и подожгли гаражный комплекс

Фото: УМВД России по Омской области

4 августа в омскую полицию сообщили о поджоге гаражей на улице 6-й Чередовой. МЧС. Как рассказали в УМВД, инцидент спровоцировали дети.

Около 13 часов двое местных мальчиков 10 и 11 лет встретились на улице. Сидя на старых поролоновых матрасах, они начали шалить со спичками, потухшие бросали рядом. Из-за опасных игр подстилка вспыхнула. Не справившись с огнем, дети попросили прохожего вызвать пожарных, а сами попробовали скрыться. В результате повредились три гаражных бокса и одина легковая машина. Сумма ущерба устанавливается.

С родителями и сыновьями провели воспитательные беседы. Сейчас решается вопрос о постановке маленьких поджигателей на профилактический учет.

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