В Омском ГАУ начались полевые испытания бобовой культуры маш

Культуру планируют сделать новой альтернативой сое. Фото: Омский ГАУ

На полях учебно-опытного хозяйства Омского ГАУ зацвел маш (Vigna radiata L.). В рамках межвузовского проекта с Ташкентским государственным аграрным университетом и Башкирским ГАУ сибирские селекционеры пытаются адаптировать теплолюбивую азиатскую культуру к условиям Западной Сибири. Подробности 4 августа сообщили в пресс-службе вуза.

Полевые опыты по оценке коллекционных образцов были заложены еще 7 мая на территории южной лесостепи. Для эксперимента собрали внушительную базу: 35 сортообразцов из Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР), три образца Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, 15 собственных морфотипов вуза и сорт-стандарт «Салтан» отечественной селекции.

Сейчас растения вошли в фазу цветения и образования бобов. Параллельно в лабораториях идет невидимая глазу работа: методом проращивания на питательных средах проверяется жизнеспособность пыльцы. Это необходимо для оценки репродуктивного потенциала коллекции и понимания того, как она перенесет капризы местной погоды при гибридизации. К слову, первую партию гибридов уже получили — успешно выполнено скрещивание по десяти комбинациям.

«Мы ищем не просто выжившие растения, а лучшие образцы, сочетающие скороспелость, урожайность и комплексную толерантность к грибным патогенам», — отмечают исследователи. Уже сейчас ведется жесткая полевая оценка на естественном фоне без химической защиты, чтобы выявить самые стойкие генотипы.

Главная цель ученых — найти генетические маркеры ключевых характеристик: содержания белка, размера зерна, цвета и формы куста. Эти данные дадут селекционерам новые инструменты для точного отбора с помощью геномной селекции. Если эксперимент удастся, традиционный для Азии маш может стать новой белковой культурой для России, потеснив сою на отдельных территориях.

Куратором масштабной научно-исследовательской работы выступает профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства Омского ГАУ Нина Казыдуб. Работу на опытных делянках ведут не только научные сотрудники, но и обучающиеся университета.

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